Avec une fortune de plus de 300 milliards de dollars, le fondateur d'Oracle Larry Ellison est la deuxième personne la plus riche du monde. Le pionnier du cloud dépasse Jeff Bezos et Bill Gates. Pourtant, il reste inconnu du grand public.

Il est plus riche que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Plus riche aussi que le patron de Microsoft, Bill Gates. Pourtant, il est considéré comme le fantôme des multimilliardaires. Larry Ellison, fondateur du logiciel Oracle, est désormais la deuxième personne la plus riche du monde. Selon le classement de Bloomberg, sa fortune pèse plus de 300 milliards de dollars. Seul Elon Musk reste plus fortuné avec 357 milliards. La raison de son ascension à la deuxième place du classement? La valeur des parts d'Oracle qu'il détient a doublé depuis la mi-avril.

Larry Ellison ne ressemble pourtant pas aux autres géants de la technologie. Il ne finance pas de missions spatiales, il préfère rester à l'écart des émissions de télévision et ne fait pas de grands discours. L'Américain préfère faire de bonnes affaires plutôt que de faire les gros titres. Depuis des années, l'homme de 80 ans gagne des milliards avec des bases de données et des services cloud qui fonctionnent en arrière-plan de l'économie mondiale, caché du grand public.

Son invention a révolutionné le monde

Larry Ellison a gravi les échelons. Il a interrompu ses études et a fondé Oracle en 1977 dans un garage. Sa vision? Les entreprises ne devraient plus avoir à gérer leurs données sous forme de papier, mais sous forme numérique. Cette idée simple a donné naissance à l'une des plus importantes entreprises informatiques du monde. Aujourd'hui encore, d'innombrables données bancaires, administratives et de santé transitent par les serveurs d'Oracle.

Contrairement à Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, le milliardaire n'est pas issu d'une famille d'universitaires privilégiés. Il a été élevé par des parents adoptifs et a travaillé comme programmeur. Aujourd'hui, il profite de sa richesse. Il possède des avions de chasse, des yachts, des dizaines de villas – et l'île de Lanai à Hawaï, sur laquelle vivent 3000 personnes.

Les fans de sport auront sans doute déjà entendu son nom. Larry Ellison a sa propre équipe de voile et un tournoi de tennis. En 2009, il a acheté pour 100 millions de dollars le tournoi dans le désert d'Indian Wells, où le tennisman Roger Federer a triomphé cinq fois. Malgré tout ça, Larry Ellison reste un homme simple. Ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme calme, engagé et soucieux des détails.

Soutien à Donald Trump

Longtemps, Larry Ellison ne s'est pas engagé politiquement. Mais aujourd'hui, il est considéré comme un proche soutien du président américain Donald Trump. Il l'a d'ailleurs invité en 2020 dans son ranch en Californie pour lever des fonds. Oracle a joué un rôle dans la tentative de Trump de faire passer TikTok sous contrôle américain. L'entreprise entretient les meilleurs contacts avec l'armée américaine et les services secrets. Il en résulte de temps en temps un accord lucratif sur le cloud.

Larry Ellison est néanmoins moins chanceux avec les femmes. Il a déjà divorcé quatre fois. Il apparaît de temps en temps dans les magazines people américains, souvent avec une compagne plus jeune. Depuis 2024, il est en couple avec Jolin Zhu, une jeune femme chinoise de 47 ans sa cadette.