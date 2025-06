Jeff Bezos et Lauren Sanchez se sont mariés à Venise. Le fondateur d'Amazon est l'une des personnes les plus riches du monde. Et son épouse aussi? Il y a un hic, car Bezos a sans doute tiré les leçons de son précédent mariage.

1/13 C'est fait: Lauren Sánchez et Jeff Bezos se sont mariés vendredi. Photo: Instagram/laurensanchezbezos

Michael Hotz

Méga-fête à Venise: le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez dépasse tout ce qui a été fait auparavant. Depuis plusieurs jours, le couple et ses célèbres invités y font la fête dans une ville presque entièrement privatisée. Vendredi, le couple s'est dit «oui». L'auteure américaine de livres pour enfants s'appelle désormais officiellement Lauren Sánchez Bezos. En plus d'un deuxième nom de famille, va-t-elle recevoir la fortune colossale qui va avec? Une somme qui ferait d'elle la femme la plus riche du monde?

Car son époux est l'une des personnes les plus riches du monde. Actuellement, Bezos occupe la quatrième place sur la liste Forbes actualisée quotidiennement grâce à une fortune de 237 milliards de dollars. Le calcul est donc le suivant: si les deux divorcent, Sánchez Bezos a droit, du moins en théorie, à la moitié de sa richesse, c'est-à-dire à 118,5 milliards de dollars. Ce serait plus que la femme actuellement la plus riche du monde. Selon le magazine américain Forbes, l'héritière de Walmart, Alice Walton, pèse 106 milliards de dollars.

S'il n'y avait pas le contrat de mariage très strict

Mais ce n'est que la théorie. En effet, Lauren Sánchez a apparemment dû signer un contrat de mariage très dur. C'est en tout cas ce qu'a rapporté le «Daily Mail» en se référant à des initiés. Le tabloïd britannique a même parlé de «grand-père de tous les contrats de mariage».

Que contient exactement le contrat? Privé, bien sûr. Et strictement confidentiel. Alphonse Provinziano, un avocat spécialisé dans les divorces de célébrités à Beverly Hills, a toutefois expliqué au magazine «Hello!» quelles étaient les clauses les plus dures du contrat de mariage: leur contrat de mariage se concentre en premier lieu sur la protection des biens de Jeff Bezos, explique l'avocat dans le rapport. Et de poursuivre: «Cela ressemble à une énumération claire de tous les actifs commerciaux et des parts de propriété, d'où il ressort qu'ils sont considérés comme une propriété séparée de Jeff Bezos».

Concrètement, cela signifie que Laura Sánchez Bezos ne profitera probablement jamais financièrement du paquet d'actions Amazon qui appartient à son mari. Selon Bloomberg, Jeff Bezos détient 8,6% du géant américain de la vente en ligne, qu'il a fondé il y a un peu plus de 30 ans. A elle seule, cette participation vaut environ 200 milliards de dollars. Le fondateur ne devra pas non plus partager avec son épouse, après un éventuel divorce, l'entreprise spatiale Blue Origin avec laquelle Sánchez Bezos a volé dans l'espace en avril avec son amie Katy Perry.

Des leçons tirées de son premier mariage ?

L'existence de ce contrat de mariage n'est pas prouvée. Mais ce qui plaide en faveur de cette hypothèse, c'est que Bezos s'était déjà engagé dans un mariage, sans contrat préalable. En 1993, il avait épousé MacKenzie Scott. Un an avant qu'il ne fonde Amazon. Conséquence: après le divorce en 2019, la mère de ses quatre enfants a reçu des actions Amazon d'une valeur de 38 milliards de dollars.

Bezos en a probablement tiré les conséquences et a conclu un contrat de mariage avec sa nouvelle épouse. Le multimilliardaire apparaît certes de temps en temps comme donateur pour des œuvres caritatives, mais il n'est pas connu pour être un philanthrope généreux. Il est plutôt un négociateur acharné. Même si Lauren Sánchez Bezos ne verra pas les milliards d'Amazon, elle découvrira les avantages d'être mariée à un super-riche lors de la grande fête à Vendig. Rien que sa robe de mariée aurait coûté 100'000 dollars.