Les langues non-nationales gagnent du terrain en Suisse

La diversité linguistique s'accroît en Suisse, avec une hausse significative des langues non nationales. L'allemand reste la langue principale, suivie des «autres langues», tandis que le français occupe la troisième position, selon l'Office fédéral de la statistique.

Si l'allemand demeure la langue la plus parlée en Suisse, le français ne pointe qu'à la 3e position. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La part des personnes dont la langue principale n'est pas une langue nationale a augmenté de manière significative ces dernières années en Suisse. La langue la plus parlée en 2023 reste l'allemand, suivie des «autres langues» et le français n'arrive qu'en troisième position, selon l'Office fédéral de la statistique. La part de la langue de Molière est toutefois en augmentation.

Le français... en troisième position!

Près de deux tiers (66%) de la population permanente parle l'allemand comme langue principale, alors que 24% ont une langue principale non-nationale, selon des données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique. Le français a une part de 23%, suivi de l'italien (8%) et du romanche (0,5%)

Alors que la part du français a augmenté durant ces cinq dernières années, celles de l'allemand, de l'italien et du romanche ont baissé. Au total, 17% des personnes en Suisse parlent deux langues principales ou plus, 39% le font au travail et 44% des enfants en Suisse ont été en contact avec plusieurs langues à la maison.

L'anglais en tête

Parmi les langues non nationales, c'est surtout l'anglais qui s'est distingué: en 2023, 6% de la population résidante permanente a indiqué l'anglais comme langue principale, contre 4% en 2010. 3% ont indiqué le portugais et l'albanais comme langue principale, 2% l'espagnol et le serbe/croate.

L'anglais est également une langue importante sur le plan professionnel. En 2023, 23% de la population active parlait anglais sur son lieu de travail. Ce qui était presque autant que le français (28%) et loin devant l’italien (8%), selon l'Office fédéral de la statistique.