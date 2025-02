Face à la faible participation électorale des jeunes et des étrangers, Genève déploie une campagne d'information pour les élections municipales. Le conseiller d'État Thierry Apothéloz souligne l'importance de chaque voix dans le processus démocratique.

Pour Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat responsable du DCS, il est important de rappeler que chaque vote a son importance. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

A l'approche des élections municipales, l'Etat de Genève lance une campagne d'information qui s'adresse aux nouveaux électeurs pour les encourager à voter lors du prochain scrutin, en mars. Au total, près de 3000 personnes sont concernées, indiquent lundi dans un communiqué la chancellerie d'Etat et le département de la cohésion sociale (DCS).

Jeunes et étrangers avec droit de vote visés

Cette campagne vise les jeunes ayant atteint leur majorité et les étrangers ayant obtenu le droit de vote au niveau communal, car résidant depuis huit ans sur le territoire cantonal. Les analyses montrent que ces deux catégories de personnes se rendent moins aux urnes que le reste de la population.

Ainsi, lors des élections communales de 2020 dans le canton, 21% des personnes de nationalité étrangère qui avaient le droit de vote ont participé au scrutin, contre 36,8% des personnes suisses. Le fossé était aussi important entre les jeunes de 18 et 19 ans (23,9% de participation) et personnes entre 65 et 69 ans (44,4%).

«Chaque voix compte»

En regard de ces disparités, «il est essentiel de rappeler que chaque voix compte et a son importance», a relevé, dans le communiqué, le conseiller d'Etat responsable du DCS Thierry Apothéloz. Pour le magistrat, voter pour la première fois est une expérience marquante.

La campagne d'information se déroule notamment sous la forme de l'envoi d'un courrier aux personnes concernées accompagné d'un dépliant explicatif sur les élections communales. Une campagne dans l'espace public est aussi planifiée et un dispositif numérique sera déployé courant février et mars.