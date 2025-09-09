Publié: il y a 22 minutes

Le taux de logements vacants en Suisse a baissé à 1% en juin, selon l'Office fédéral de la statistique. Cette diminution de 6,8% marque la cinquième année consécutive de baisse, avec 48'455 logements inoccupés dans le pays.

La Suisse compte à nouveau moins de logements vacants

Au niveau cantonal, le taux de logements vacants le plus bas a été enregistré à Genève (0,34%). Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

En juin, 48'455 logements étaient vacants dans toute la Suisse. Le taux de vacance a ainsi baissé à 1%, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique. Cela correspond à une baisse de 6,8% du taux de vacance.

Il y a un an, environ 3500 logements supplémentaires étaient vacants. La baisse se poursuit donc pour la cinquième année consécutive, avec une diminution totale de 0,72 point de pourcentage depuis 2021, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Moins de 1% dans 15 cantons

Au niveau cantonal, le taux de logements vacants le plus bas a été enregistré à Genève (0,34%), suivi de Zoug (0,42%) et Zurich (0,48%). Au total, moins de 1% des logements étaient vacants dans 15 cantons.

Les cantons du Jura (3,03%) et de Soleure (2,05%) ont enregistré les taux de logements vacants les plus élevés et sont les seuls à avoir dépassé la barre des 2%. Dans 19 cantons, le taux a diminué par rapport à l'année précédente, dans six cantons, il a augmenté et aux Grisons, il est resté inchangé.

Dans le même temps, le nombre d'appartements inoccupés proposés à la location a également diminué. Au 1er juin 2025, 37'194 appartements étaient proposés à la location. Cela représente une baisse de 3229 appartements locatifs par rapport à l'année précédente, soit une diminution de 8%.

Trois ou quatre pièces

Selon l'OFS, l'offre d'appartements locatifs vacants n'a cessé de diminuer au cours des cinq dernières années. La plupart des appartements vacants comptent trois ou quatre pièces.

À la date de référence, 3959 appartements neufs, âgés de moins de deux ans, étaient disponibles à la location ou à la vente dans toute la Suisse. Ce chiffre a également diminué de 6% en un an.