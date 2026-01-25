DE
La Suisse a fait part de son mécontentement
Projet de loi italien: «Ce n'est pas agréable pour le Conseil fédéral»

La Suisse a fait part de son mécontentement face à un projet de loi italien favorisant les fabricants européens de machines. Selon Guy Parmelin, ces règles désavantagent les producteurs suisses et alimentent les critiques contre les accords bilatéraux avec l’UE.
Publié: il y a 32 minutes
«Ce n'est pas agréable pour le Conseil fédéral», a affirmé Guy Parmelin.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a fait part de son mécontentement à propos du projet de loi italien visant à favoriser les fabricants de machines européens, assure le président de la Confédération Guy Parmelin. Les nouvelles règles désavantagent les producteurs suisses et sont, selon lui, «préoccupante».

La Confédération a mené des discussions sur le sujet à Berne, Rome, Bruxelles et Davos (GR), affirme Guy Parmelin dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. Il dit également avoir abordé le sujet avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic.

Pas encore de solution

«Ce n'est pas agréable pour le Conseil fédéral», remarque M. Parmelin, car les opposants aux nouveaux accords bilatéraux avec l'Union européenne «utiliseront de tels exemples pour [les] critiquer». Il n'y a pas encore de solution, ajoute-t-il, «mais nous travaillons d'arrache-pied pour en trouver une».

Celui qui est aussi ministre de l'Économie revient sur le Forum économique mondial (WEF) de Davos, qui a été fortement marqué cette semaine par le président américain Donald Trump. Les discussions avec le milliardaire républicain et ses ministres se sont déroulées «correctement», indique M. Parmelin. «Le ton était très différent de celui de son discours». Il déclare ne pas vouloir commenter les déclarations du locataire de la Maison-Blanche. «Il faut toujours penser au lendemain», ajoute-t-il, soulignant qu'il s'agit de «protéger les intérêts de la Suisse».

