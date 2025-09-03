DE
FR

En phase de test
La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

La Poste suisse teste des robots pour aider à la distribution de colis lourds à Regensdorf, en collaboration avec Migros Online et la start-up RIVR. L'expérience vise à évaluer la praticité et l'efficacité de ces assistants dans diverses conditions de livraison.
Publié: il y a 36 minutes
Partager
Écouter
La Poste suisse teste un robot auxiliaire à quatre pattes pour la livraison de colis lourds.
Photo: Die Post
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des robots doivent soulager les collaborateurs de La Poste dans la distribution des colis lourds. En collaboration avec Migros Online et la start-up zurichoise RIVR, La Poste veut tester la praticité de cet outil.

La Poste teste actuellement le robot sur une tournée de distribution avec des envois isolés à Regensdorf, dans le canton de Zurich, peut-on lire mercredi dans un article sur le site du géant jaune. Lors de sa tournée, le facteur colis est accompagné par le robot, qui transporte des caisses de Migros Online ainsi que d’autres envois sur sa surface de chargement.

Différentes conditions testées

Selon La Poste, les tests visent notamment à déterminer comment et à quelle vitesse le robot peut monter et descendre des escaliers et entrer et sortir du véhicule sans endommager les marchandises. Équipé de roulettes au niveau des jambes, le robot peut également se déplacer de manière flexible sur les routes et les trottoirs.

Actu sur La Poste
La Poste poursuit sa cure d'austérité avec la suppression de postes clés
«Incompréhensible!»
La Poste poursuit sa cure d'austérité avec la suppression de postes clés
L'identité de La Poste est usurpée pour arnaquer les Suisses
Supprimez ce message!
Des escrocs utilisent l'image de La Poste pour arnaquer les Suisses

Selon La Poste, le robot de livraison à quatre pattes a été développé par la spin-off de l'ETH RIVR. Les tests ont débuté en août et se poursuivront ponctuellement jusqu'à la mi-septembre. La Poste évaluera ensuite les résultats et définira la suite de la procédure. Cependant, l'être humain restera indispensable dans la livraison des colis à l'avenir, écrit La Poste.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus