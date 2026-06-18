La Poste est accusée de greenwashing par une association de consommateurs alémanique. Elle conteste l'accusation, affirmant réduire ses émissions de CO2 grâce à une flotte en majorité électrique.

La Poste accusé de greenwashing pour son slogan «neutre en carbone»

La Poste accusé de greenwashing pour son slogan «neutre en carbone»

ATS Agence télégraphique suisse

L'association de défense des consommateurs alémaniques accuse La Poste de greenwashing. Le géant jaune utilise le terme «neutre en carbone» sur ses véhicules, ses boîtes aux lettres, son site web et dans ses envois, alors que ce terme est «trompeur et illégal». La Poste rejette ces accusations.

Depuis début 2025, la publicité contenant des déclarations trompeuses ou fausses sur l'impact climatique de produits ou services, ce qu'on appelle le greenwashing (écoblanchiment en français), est interdite par la loi fédérale contre la concurrence déloyale, a rappelé jeudi la Fondation pour la protection des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz) dans un communiqué.

Or, malgré cette interdiction, La Poste continue d’utiliser ces allégations sur ses véhicules, ses boîtes aux lettres, en ligne et dans ses envois. Même les entreprises qui s’efforcent d’adopter un comportement respectueux de l’environnement doivent communiquer de manière claire et conforme à la loi, affirme l'association.

La Fondation pour la protection des consommateurs exige que La Poste suisse «adapte immédiatement toutes ses promesses relevant du greenwashing». Elle doit supprimer de sa communication les termes tels que «climatiquement neutre» et se conformer à la loi.

La Poste se défend

De son côté, la Poste souligne dans une prise de position adressée à Keystone-ATS qu’elle met en œuvre «des mesures concrètes pour renforcer la protection du climat». «Environ 70% de notre flotte de distribution roule déjà à l’électricité, la distribution est entièrement électrique dans de nombreuses villes, et nous poursuivons également de manière systématique l’électrification des cars postaux. La réduction effective des émissions de CO2 est au cœur de nos préoccupations», a-t-elle déclaré jeudi.

Depuis 2024, la Poste ne parle plus de «distribution climatiquement neutre», mais de «distribution par véhicules électriques» ou de «distribution électrique». Le géant jaune continue à «adapter systématiquement ses contenus afin qu’ils répondent aux exigences les plus récentes tout en restant clairs et compréhensibles».