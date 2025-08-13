Dernière mise à jour: il y a 10 minutes

Le Parti socialiste suisse exige l'abandon de l'achat des F-35A américains, citant des surcoûts potentiels de 1,3 milliard de francs. Le PS demande au Conseil fédéral de chercher des alternatives européennes et appelle à un nouveau vote populaire.

Mattea Mayer déclare que «la population a été trompée» dans l'affaire des F-35. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parti socialiste suisse souhaite que le Conseil fédéral renonce à l'achat de l'avion de combat américain F-35A. Le PS demande désormais que des alternatives avec les partenaires européens soient recherchées.

«Le Conseil fédéral doit cesser de fermer les yeux sur ce fiasco total», peut-on lire mercredi dans un communiqué de presse du PS suisse. Pour le parti à la rose, les surcoûts pourraient atteindre jusqu'à 1,3 milliard de francs supplémentaires, largement plus que le plafond de 6 milliards approuvé par la population.

Il faut stopper le projet

Co-président du PS, Cedric Wermuth estime que cet événement, le dernier en date dans la longue liste de problèmes entourant depuis le début cette acquisition, montre une fois de plus que ce projet doit être immédiatement stoppé. Pour le conseiller national argovien, la mise en place d’un groupe de travail n’est que «de la poudre aux yeux».

L'autre co-présidente du PS, Mattea Meyer déclare que «la population a été trompée» car on lui avait promis une flotte complète d’avions de combat pour 6 milliards de francs. Avec l'annonce faite mercredi, ça ne sera pas le cas estime la conseillère nationale zurichoise. «Le PS exige que la population puisse à nouveau se prononcer sur l'achat du F-35A», souligne Mme Meyer.

Le PLR accepte la hausse

Le PLR estime que le Conseil fédéral a pris une décision «douloureuse, mais juste» en acceptant l'augmentation du prix des avions de combat F-35A. Les libéraux-radicaux jugent l'avion indispensable pour la sécurité de la Suisse et de sa population.

«Sans ces nouveaux avions, la Suisse se retrouverait dans quelques années sans défense aérienne, ce qui est inacceptable», déclare le PLR dans un communiqué mercredi. Le parti libéral-radical estime que le F-35A est plus important que jamais dans un monde «instable marqué par l'agression russe, l'escalade des conflits au Proche-Orient et la course mondiale à l'armement».

La sécurité avant tout

Le PLR demande aussi aux partis qui n'ont «jamais voulu du F-35A et qui militent depuis longtemps en faveur de la suppression de l’armée» de ne pas abuser de la situation actuelle. La sécurité de la Suisse est plus importante et plus significative à long terme que la politique «erratique et impulsive» de l’actuel président américain.

Si la nécessité de l'achat n'est pas remise en cause, le PLR veut toutefois une clarification sur ces coûts supplémentaires. «L’ancienne conseillère fédérale Viola Amherd a souligné pendant des années avoir convenu d'un prix fixe avec les États-Unis. Le Conseil fédéral et la commission de gestion doivent clarifier comment cette fausse attente a pu voir le jour et si des erreurs ont été commises dans le processus d'acquisition», notent les libéraux-radicaux.