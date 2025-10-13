Une femme a perdu la vie dimanche en fin de journée à Münsingen, dans le canton de Berne. Elle avait été percutée par une voiture après être tombée d'un pont.

Femme heurtée par une voiture près de Thoune: elle avait chuté d'un pont

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce drame (photo d'illustration). Photo: keystone-sda.ch

Une femme est décédée dimanche après avoir été percutée par une voiture sur l'autoroute A6 près de Münsingen, dans le canton de Berne. Selon des témoignages, elle serait tombée d'un pont peu avant l'impact avec le véhicule circulant en direction de Thoune.

La police cantonale bernoise a annoncé lundi avoir ouvert une enquête sous la conduite du Ministère public Berne-Mittelland afin de clarifier les événements. Outre plusieurs patrouilles et services spécialisés de la police, une ambulance et le service d’entretien des autoroutes sont intervenus.

C'est dimanche peu après 17h30 que la police a été informée qu’une femme avait été percutée par une voiture sur l'A6 à la hauteur de l’aire de repos de Münsingen. Une patrouille déjà sur place est alors immédiatement intervenue sur le lieu de l’accident, mais la femme avait succombé à ses blessures.