Enquête en cours
Cinq personnes blessées dans un accident de la route à Berne

Un accident de la circulation à Zollikofen (BE) a fait cinq blessés lundi. Une automobiliste a percuté un cycliste puis une voiture, entraînant la fermeture de la route pendant trois heures. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 37 minutes
Un accident de la route à Zollikofen a fait cinq blessés ce lundi. (image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse

Cinq personnes ont été blessées dans un accident de la circulation lundi à Zollikofen (BE). Elles ont été emmenées en ambulance à l'hôpital, indique mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Alors qu'elle circulait sur la Bernstrasse en direction de Zollikofen, une automobiliste a percuté un cycliste, qui a chuté et s'est grièvement blessé. Peu de temps après, la même conductrice est entrée en collision avec une voiture qui la précédait.

Elle a été blessée, tout comme les trois occupants de la deuxième voiture. La route a été fermée pendant environ trois heures. Une enquête est en cours, précise encore la police.

