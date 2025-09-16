Cinq personnes blessées dans un accident de la route à Berne

Un accident de la route à Zollikofen a fait cinq blessés ce lundi. (image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse
Cinq personnes ont été blessées dans un accident de la circulation lundi à Zollikofen (BE). Elles ont été emmenées en ambulance à l'hôpital, indique mardi la police cantonale bernoise dans un communiqué.
Alors qu'elle circulait sur la Bernstrasse en direction de Zollikofen, une automobiliste a percuté un cycliste, qui a chuté et s'est grièvement blessé. Peu de temps après, la même conductrice est entrée en collision avec une voiture qui la précédait.
Elle a été blessée, tout comme les trois occupants de la deuxième voiture. La route a été fermée pendant environ trois heures. Une enquête est en cours, précise encore la police.
