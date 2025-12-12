Après plusieurs grèves et d'âpres négociations, les entrepreneurs et les syndicats représentants les ouvriers du bâtiment ont trouvé un accord pour parapher une nouvelle convention collective nationale.

Nouvelle convention collective nationale pour les ouvriers du bâtiment

Les entrepreneurs et les ouvriers du bâtiment représentés par les syndicats se sont mis d'accord sur une nouvelle convention collective nationale. Ils l'ont annoncé conjointement vendredi après la dernière série de négociations.

Il a notamment été convenu d'introduire une nouvelle planification du temps de travail à partir du 1er janvier 2027, indiquent vendredi la Société Suisse des Entrepreneurs et les syndicats Syna et Unia dans un communiqué. De plus, à partir d'une certaine durée, le temps de déplacement sera considéré comme des heures supplémentaires.

La convention a été conclue pour une durée de six ans, de début 2026 à fin 2031. Le résultat des négociations doit encore être approuvé par les instances décisionnelles des deux parties, précisent-ils. La convention nationale du secteur principal de la construction existe depuis le 1er janvier 2023 et expire à la fin de cette année. Elle régit les salaires et les conditions de travail d'environ 80'000 travailleurs de la construction en Suisse.