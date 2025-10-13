Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Au lendemain des débordements lors de la manifestation en soutient à la Palestine, des établissements se retrouvent au milieu de débris de verre et de mobilier cassé. La directrice de GastroBern exige une meilleure protection de la part de la ville.

«Le restaurant a été incendié. Les employés ont dû se réfugier au 1er étage»

«Le restaurant a été incendié. Les employés ont dû se réfugier au 1er étage»

Colère des restaurateurs après les incendies à la marche pro-Gaza

1/6 La manifestation de samedi a donné lieu à des débordements. Photo: keystone-sda.ch

Natalie Zumkeller

Samedi, la manifestation pour Gaza à Berne a donné lieu à des dégâts dans la capitale fédérale. Les restaurants, entre autres, ont été particulièrement touchés. Des vidéos montrent comment des manifestants s'emparent de tables et de chaises et les lancent en direction des forces d'intervention – actes incompréhensibles pour la directrice de GastroBern, Tatjana Rothenbühler, comme elle le souligne dans Blick.

«De tels débordements sont absolument interdits», affirme la PLR. Il s'agit ici de la sécurité des établissements de restauration et de leurs collaborateurs, dont la protection est «totalement défaillante». Elle l'a également souligné dans un post sur LinkedIn.

Un restaurant populaire «incendié»

«Tous les établissements de restauration de la ville sont concernés. Les dégâts sont énormes», poursuit Tatjana Rothenbühler. Particulièrement touché, le restaurant Della Casa, est un favori des Bernoises et des Bernois.

«Le restaurant Della Casa a été, on ne peut pas le dire autrement, incendié. Les employés ont dû se réfugier au premier étage, tout le mobilier de terrasse a été détruit», explique Tatjana Rothenbühler. Une vidéo d'une employée montre comment elle a dû se retrancher dans les étages en bois, alors que des flammes s'élevaient devant les fenêtres.

«Heureusement, l'un des canons à eau de la police a été utilisé pour éteindre le feu». Selon la PLR, les pompiers n'auraient jamais été assez rapides sur place pour sauver le vieux bâtiment en bois.

«Berne doit agir maintenant et ne peut détourner le regard»

«Plusieurs établissements ont été touchés, les collaborateurs ont dû se mettre à l'abri, les clients ont fui – et aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs et entrepreneuses se retrouvent entre le verre brisé et l'inventaire des biens endommagé.»

C'est également évident dans une autre vidéo montrant les débordements devant la boulangerie Monnier. Là aussi, des tables, des présentoirs publicitaires et des chaises sont jetés dans tous les sens.

Rothenbühler exige désormais que des mesures soient prises. «Une telle chose ne doit tout simplement plus se reproduire!» Le gouvernement de la ville doit garantir la sécurité des clients, du personnel et des établissements du centre-ville. «En tant que directrice de GastroBern, je le dis clairement: la ville de Berne doit désormais agir et ne peut pas détourner le regard.»