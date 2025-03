La Banque nationale suit la logique des dernières décisions de politique monétaire et abaisse à nouveau les taux d'intérêt. Désormais, le taux directeur en Suisse est de 0,25%, et cela a des conséquences pour la population.

Ce jeudi, la Banque nationale suisse (BNS) a de nouveau réduit de moitié son taux directeur, de 25 points de base, pour le porter à 0,25%. Cette baisse sera effective dès ce vendredi. La BNS poursuit ainsi la voie de la politique monétaire menée jusqu'à présent et reste pionnière en matière de baisses de taux. Même si de nombreux observateurs du marché s'y attendaient, certains ont été surpris.

«Avec notre baisse de taux, nous tenons compte de la faible pression inflationniste, a déclaré Martin Schlegel, président de la BNS. En même temps, nous soutenons l'évolution économique en Suisse». De toute évidence, la BNS craint que sans cette baisse des taux d'intérêt, le renchérissement soit proche de zéro, voire négatif. En février, l'inflation en Suisse n'était plus que de 0,3%. Les propriétaires peuvent se réjouir, les locataires ne doivent pas avoir peur et les épargnants doivent chercher des alternatives. Blick vous livre un aperçu des conséquences de la hausse des taux d'intérêt.

Que signifie cette décision pour les propriétaires de logements?

Ceux qui sont un peu enclins à prendre des risques et qui ont financé leur maison ou leur appartement via le marché monétaire, c'est-à-dire qui ont conclu des hypothèques Saron, auront de quoi être rassurés: à partir de vendredi, les coûts des hypothèques Saron baisseront à nouveau, même si pas aussi fortement que la dernière fois. En effet, plus le taux est bas, plus les marges des établissements financiers pèsent lourd. En règle générale, le financement Saron est adapté tous les trimestres.

En réalité, peu de choses devraient changer pour les débiteurs hypothécaires. Cette baisse des taux est déjà prise en compte dans les prix des hypothèques à taux fixe. En raison des incertitudes mondiales et de la politique douanière aux Etats-Unis, les taux d'intérêt des hypothèques fixes ont trouvé un plancher stable.

Quels sont les avantages pour les acheteurs et les vendeurs de maisons?

Grâce à la baisse des taux d'intérêt, le cercle de ceux qui peuvent se permettre d'acheter un logement s'élargit un peu. C'est aussi une bonne nouvelle pour les vendeurs, car si la demande augmente, ces derniers peuvent plus facilement imposer leur prix et doivent attendre un peu moins longtemps avant de conclure la vente.

Les locataires en profitent-ils aussi?

Début mars, le taux d'intérêt de référence pour le logement, qui détermine les loyers en Suisse, a baissé de 1,75 à 1,50%. Par la suite, de nombreux locataires peuvent exiger une baisse de loyer si celle-ci n'est pas automatique. Ce n'est que si les taux d'intérêt en Suisse tombent à zéro que le taux de référence pourrait à nouveau baisser. Toujours est-il que les augmentations de loyer dues à la hausse des taux d'intérêt restent lointaines.

Que signifie cette baisse des taux d'intérêt pour l'épargne?

Placer son argent sur un compte d'épargne est un gage de sécurité financière, mais un rendement – aussi faible soit-il – n'est plus envisageable après cette baisse des taux. En Suisse, les taux d'épargne s'élevaient en moyenne à 0,35% avant la baisse des taux, soit à peine plus que le taux d'inflation. Avec cette nouvelle baisse, les taux d'épargne vont aussi dégringoler.

Ceux qui accordent plus d'importance au rendement qu'à la sécurité doivent désormais chercher des alternatives. Une option serait par exemple les actions suisses ou européennes, qui sont actuellement plus performantes que les actions américaines.

Qu'est-ce que ça change pour les consommateurs?

En février, les biens importés ont vu leur prix baisser de 1,5%, alors que la hausse des prix des biens et services nationaux a été de 0,9%. Le marché du travail est robuste et le climat de consommation un peu plus serein qu'il y a un an.

Néanmoins, de nombreux consommateurs devraient faire preuve d'une certaine retenue lors d'achats importants, tout simplement parce que l'on ne sait pas dans quelle direction l'économie mondiale va évoluer. Toujours est-il que malgré le grand pas en avant des taux d'intérêt en décembre, le franc ne s'est que légèrement affaibli et les achats à l'étranger ou les vacances restent attractifs grâce à une monnaie forte.

Quels sont les avantages de la baisse des taux pour l'économie?

L'industrie d'exportation peut une fois de plus remercier la Banque nationale suisse. Un franc un peu plus faible enlève de la pression à de nombreuses entreprises, car leurs produits sont plus compétitifs en termes de prix.

De plus, toutes les entreprises et tous les investisseurs profitent de taux de crédit plus bas. En ces temps d'incertitude générale due à la politique douanière américaine, un peu de marge de manœuvre au niveau des prix ne peut pas faire de mal, si tant est que les biens d'investissement de la branche «tech» suisse soient demandés, ce qui pousse de nombreuses entreprises à attendre avant d'acheter de nouvelles machines.

Les taux d'intérêt vont-ils continuer de baisser?

Sans doute pas pour l'instant. En effet, la Banque nationale suisse devrait marquer une pause en juin lors du prochain examen de la situation monétaire.

Les conséquences de la politique douanière américaine ou les effets des énormes programmes d'investissement européens pour le réarmement sont trop incertains. Une bonne respiration dans la politique monétaire est donc la bienvenue. Ainsi, la réintroduction de taux d'intérêt négatifs deviendrait un peu moins probable.