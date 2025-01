Les taux d'intérêt pour les épargnants continuent de baisser. Il y a de moins en moins de rendement sur le compte d'épargne. Mais où obtient-on encore des taux d'intérêt intéressants? Et quelles sont les alternatives pour faire travailler l'argent qui dort? Eclairage.

1/5 Avec les banques, les épargnants obtiennent de moins en moins d'intérêts pour l'argent placé sur les comptes épargne. Photo: Pius Koller

Robin Wegmüller

«Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour les épargnants», résume d'emblée Benjamin Manz, directeur du service de comparaison Moneyland. La phase de hausse des taux d'intérêt n'a été que de courte durée puisqu'en janvier, les taux d'intérêt continuent de s'effondrer. En moyenne, les adultes ne reçoivent plus que 0,35% d'intérêts sur les comptes d'épargne suisses, comme le montre une analyse de Moneyland. A titre de comparaison, il y a un peu plus d'un an, ce taux était encore de 0,8%.

Et l'avenir proche ne s'annonce pas plus radieux. «Il faut s'attendre à ce que les taux d'épargne baissent encore au cours de cette année», estime Benjamin Manz. Que peuvent donc faire les épargnants? Voici des pistes.

Où puis-je obtenir le taux d'intérêt le plus élevé?

Une possibilité est bien sûr de chercher une banque alternative. Certaines banques proposent toujours des taux d'intérêt nettement supérieurs à la moyenne. Ce sont surtout les petits établissements financiers qui se distinguent de la masse. Ainsi, le «compte d'épargne Plus» de la Caisse d'épargne vaudoise d'Aubonne offre le taux d'intérêt le plus élevé, soit 1%.

Où se situent les taux d'intérêt des plus grandes banques?

Les taux d'intérêt des plus grands établissements financiers de Suisse sont particulièrement bas. Chez la grande banque UBS, le compte épargne rapporte 0,45%. Le Credit Suisse, repris par l'UBS, affiche les mêmes taux d'intérêt, comme c'est le cas depuis longtemps. Avec son offre aux membres, la Banque Raiffeisen Suisse est légèrement plus élevée. La coopérative recommande à ses banques un taux d'intérêt de 0,5%. Ceux qui ne sont pas membres ne reçoivent que 0,25%.

Voici les intérêts que tu reçois sur ton compte d'épargne

Banque Taux d'intérêt UBS 0,45% jusqu'à 50'000 francs, puis 0,15%. Credit Suisse 0,45% jusqu'à 50'000 francs, puis 0,15 Raiffeisen Pour les membres 0,5% jusqu'à 100'000 francs, sinon 0,25 Banque cantonale de Zurich 0,4% jusqu'à 25'000 francs, puis 0,1 PostFinance 0,3% jusqu'à 50'000 francs, puis 0,05

La Zürcher Kantonalbank offre 0,4% et PostFinance seulement 0,3%.

Qu'en est-il du compte d'épargne jeunesse?

Du côté des comptes d'épargne des enfants, la situation n'est pas encore catastrophique, même si les taux d'intérêt des comptes d'épargne jeunesse en Suisse ont également chuté à 0,71% en moyenne, comme le montre Moneyland dans son analyse.

Les comptes d'épargne jeunesse de la Caisse d'épargne d'Aubonne, de la Banque cantonale de Bâle, de la BPS tessinoise et de la banque AEK de Thoune ainsi que de la Spar- und Leihkasse Wynigen, Stammheim et Bucheggberg sont ceux qui rapportent le plus. Ici, l'argent travaille partout à hauteur de 1% chacun.

Que peuvent faire les épargnants?

Les raisons de la faiblesse des taux d'intérêt sont d'une part à mettre sur le compte de la Banque nationale suisse, qui a abaissé le taux directeur à 0,5% l'année dernière. D'autre part, des réflexions stratégiques des différentes banques sont également responsables. Mais comme il faut s'attendre à ce que les taux d'épargne continuent de baisser, des alternatives pourraient devenir intéressantes.

Les intérêts sur les comptes du pilier 3a sont un peu plus élevés selon le service de comparaison, puisqu'ils s'élèvent en moyenne à 0,6%. Toutefois, les fonds 3a sont bloqués jusqu'à cinq ans avant l'âge de la retraite. Un versement reste néanmoins judicieux à long terme.

« A long terme, un portefeuille d'actions bien diversifié permet d'espérer un rendement nettement supérieur à celui des comptes d'épargne »

Le service de comparaison souligne encore une autre variante: «Pour les comptes à terme et les obligations de caisse, il existe, selon la durée, des offres avec une rémunération plus élevée que sur les comptes d'épargne ordinaires.» Ici aussi, l'argent est bloqué, mais seulement pour la durée correspondante.

«A long terme, un portefeuille d'actions bien diversifié permet d'espérer un rendement nettement supérieur à celui des comptes d'épargne», conclut le communiqué. Celui qui veut prendre le risque et qui peut vivre avec des pertes, du moins à court terme, se trouve donc aussi en bonne position en bourse.