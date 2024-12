Les Suisses sont inquiets pour 2025: un tiers craint une détérioration financière. Une enquête Comparis révèle que les primes d'assurance-maladie sont la principale préoccupation. Des conseils pour optimiser ses impôts et préparer ses finances sont proposés.

1/5 Ceux qui effectuent correctement toutes leurs déductions peuvent économiser sur leurs impôts. Photo: Keystone

Milena Kälin

Les Suisses ne sont pas très optimistes pour la nouvelle année: un tiers d'entre eux s'attendent à ce que leur situation financière se détériore en 2025. Une enquête de Comparis montre que les primes d'assurance-maladie constituent le principal sujet d'inquiétude. Il est donc d'autant plus important d'optimiser rapidement ses impôts et de se préparer financièrement pour 2025.

Optimiser ses impôts

En matière d'impôts, il est possible de bénéficier de quelques déductions. Grâce aux dons par exemple. Ceux qui veulent réduire leur revenu imposable peuvent encore faire un don jusqu'à la fin de l'année: au minimum 100 francs, au maximum 20% du revenu net.

Dans la déclaration d'impôts, il est également possible de déduire les frais de maladie et d'accident, dans la mesure où ces frais dépassent 5% du revenu net. Les personnes qui soutiennent financièrement des personnes dans le besoin, comme un parent malade, peuvent également le déduire sur la déclaration. De plus, les frais de crèche ou de garde d'enfants privée peuvent aussi être déduits.

Prévoyance

Les personnes qui cotisent au troisième pilier économisent des impôts. De plus, ils se prémunissent pour la retraite. Il est possible de verser jusqu'à 7056 francs par an. L'argent doit simplement être versé avant le 31 décembre.

Les personnes qui complètent volontairement leur prévoyance professionnelle – le 2e pilier – économisent par ailleurs des impôts. Dans les deux cas, l'argent est toutefois bloqué et ne peut être retiré qu'à des fins précises, comme l'achat d'une maison. Il ne faut donc verser que l'argent dont on n'a pas besoin à court terme.

Régler d'anciennes dettes

Vous avez encore des factures impayées qui traînent? Le mieux est de les payer cette année encore. Car cela fait baisser votre fortune imposable. Les premières factures de caisse maladie pour la nouvelle année pourraient également être réglées dès maintenant.

Il est même possible de payer à l'avance l'assurance de base ou complémentaire pour toute l'année. Selon la caisse, on peut bénéficier d'un escompte de 0,5 à 2,0%. Même ceux qui paient des primes pour six mois d'un coup peuvent économiser grâce à cela.

Economiser

Le mieux est de commencer à épargner dès 2025. Mais comme le taux directeur n'est plus que de 0,5 %, il n'y a pratiquement plus d'intérêts sur le compte d'épargne. Par conséquent, les épargnants à long terme peuvent plutôt opter pour un plan d'épargne ETF. Cela est possible chaque mois, même avec peu d'argent, par exemple 20 francs. Ceux qui ne souhaitent pas opter pour un plan d'épargne peuvent par exemple investir eux-mêmes dans des ETF ou des fonds de placement.