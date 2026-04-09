La Suisse pourrait rejoindre l’Alliance portuaire européenne pour lutter contre le trafic de drogue. Beat Jans a discuté à Anvers de mesures renforcées face à la menace qui pèse sur les ports suisses, dont ceux de Bâle.

La Suisse veut s'inspirer de la Belgique pour sa lutte anti-drogue

La Suisse veut s'inspirer de la Belgique pour sa lutte anti-drogue

AFP Agence France-Presse

Le conseiller fédéral Beat Jans souhaite renforcer la lutte contre le crime organisé en Suisse. À cette fin, il a eu des échanges avec les autorités belges lors d'un voyage de deux jours. La visite du port d'Anvers et la lutte contre la criminalité liée à la drogue ont constitué l'un des points forts de cette visite.

La Belgique a pris des mesures pour faire reculer le trafic de drogue, a déclaré jeudi le ministre de la Justice et de la Police devant des journalistes suisses sur le site du port d'Anvers. Les trafiquants se rabattent donc sur des ports périphériques. Bâle pourrait être l'un de ces ports, a déclaré M. Jans. C'est pourquoi des mesures doivent être prises.

L'une d'elle pourrait être la participation de la Suisse à l'Alliance portuaire européenne. Celle-ci a été créée en janvier 2024 et rassemble des acteurs privés et des autorités. Elle compte au total environ 200 membres, dont une cinquantaine de ports.

Coopération nécessaire

Une participation de la Suisse est un «élément important», a déclaré M. Jans, qui a énuméré trois raisons. Premièrement, l’échange d’informations sera renforcé. Deuxièmement, les membres participants pourront échanger sur les bonnes pratiques. Comme troisième raison, il a cité des normes uniformes qui s’appliqueront également aux acteurs privés.

Les directrices de la sécurité des deux Bâle, Stephanie Eymann (BS) et Kathrin Schweizer (BL), étaient présentes lors de la visite. Elles se sont montrées intéressées par une participation à l’alliance portuaire. Cela nécessite toutefois une décision gouvernementale. Les deux cantons sont propriétaires des ports rhénans suisses, également appelés Port of Switzerland, qui regroupent les ports de Bâle, Muttenz et Birsfelden.

Pour lutter contre le crime organisé, la coopération est essentielle, a déclaré Mme Eymann. Ce problème ne peut être résolu de manière isolée. Avec l’Alliance portuaire, Bâle pourrait faire partie d’un réseau plus vaste.

Sur la bonne voie grâce à une stratégie nationale

Mercredi, le conseiller fédéral avait également abordé la lutte contre le trafic de drogue avec la commissaire nationale belge aux drogues, Ine Van Wymersch, a indiqué le Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué. La stratégie de lutte contre le crime organisé a notamment fait l'objet de discussions. La Suisse dispose d'une telle stratégie depuis décembre dernier.

Cette visite a confirmé que la Suisse était sur la bonne voie, a déclaré Eva Wildi-Cortés, directrice de l’Office fédéral de la police (Fedpol), qui faisait partie de la délégation. Elle a aussi souligné que la Suisse devait renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux et durcir sa lutte contre le blanchiment d’argent.

Lors de cette visite, le conseiller fédéral était également accompagné par le directeur de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF), Pascal Lüthi. Selon le communiqué, d’autres rencontres ont eu lieu avec le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin, ainsi qu’avec le coordinateur belge de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.