DE
FR

Menaces sur les ports suisses
La Suisse veut s'inspirer de la Belgique pour sa lutte anti-drogue

La Suisse pourrait rejoindre l’Alliance portuaire européenne pour lutter contre le trafic de drogue. Beat Jans a discuté à Anvers de mesures renforcées face à la menace qui pèse sur les ports suisses, dont ceux de Bâle.
Publié: 17:18 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
1/2
Beat Jans veut s'inspirer de la Belgique.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le conseiller fédéral Beat Jans souhaite renforcer la lutte contre le crime organisé en Suisse. À cette fin, il a eu des échanges avec les autorités belges lors d'un voyage de deux jours. La visite du port d'Anvers et la lutte contre la criminalité liée à la drogue ont constitué l'un des points forts de cette visite.

La Belgique a pris des mesures pour faire reculer le trafic de drogue, a déclaré jeudi le ministre de la Justice et de la Police devant des journalistes suisses sur le site du port d'Anvers. Les trafiquants se rabattent donc sur des ports périphériques. Bâle pourrait être l'un de ces ports, a déclaré M. Jans. C'est pourquoi des mesures doivent être prises.

L'une d'elle pourrait être la participation de la Suisse à l'Alliance portuaire européenne. Celle-ci a été créée en janvier 2024 et rassemble des acteurs privés et des autorités. Elle compte au total environ 200 membres, dont une cinquantaine de ports.

Coopération nécessaire

Une participation de la Suisse est un «élément important», a déclaré M. Jans, qui a énuméré trois raisons. Premièrement, l’échange d’informations sera renforcé. Deuxièmement, les membres participants pourront échanger sur les bonnes pratiques. Comme troisième raison, il a cité des normes uniformes qui s’appliqueront également aux acteurs privés.

Les directrices de la sécurité des deux Bâle, Stephanie Eymann (BS) et Kathrin Schweizer (BL), étaient présentes lors de la visite. Elles se sont montrées intéressées par une participation à l’alliance portuaire. Cela nécessite toutefois une décision gouvernementale. Les deux cantons sont propriétaires des ports rhénans suisses, également appelés Port of Switzerland, qui regroupent les ports de Bâle, Muttenz et Birsfelden.

Actu suisse
Cette route vaudoise mythique devient un circuit de course mortel
10 permis retirés en un mois
Cette route vaudoise mythique devient un circuit de course mortel
Un adolescent de 15 ans meurt percuté par un train à Allaman
Accident mortel
Un adolescent de 15 ans meurt percuté par un train à Allaman

Pour lutter contre le crime organisé, la coopération est essentielle, a déclaré Mme Eymann. Ce problème ne peut être résolu de manière isolée. Avec l’Alliance portuaire, Bâle pourrait faire partie d’un réseau plus vaste.

Sur la bonne voie grâce à une stratégie nationale

Mercredi, le conseiller fédéral avait également abordé la lutte contre le trafic de drogue avec la commissaire nationale belge aux drogues, Ine Van Wymersch, a indiqué le Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué. La stratégie de lutte contre le crime organisé a notamment fait l'objet de discussions. La Suisse dispose d'une telle stratégie depuis décembre dernier.

Cette visite a confirmé que la Suisse était sur la bonne voie, a déclaré Eva Wildi-Cortés, directrice de l’Office fédéral de la police (Fedpol), qui faisait partie de la délégation. Elle a aussi souligné que la Suisse devait renforcer sa coopération avec ses partenaires internationaux et durcir sa lutte contre le blanchiment d’argent.

Lors de cette visite, le conseiller fédéral était également accompagné par le directeur de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF), Pascal Lüthi. Selon le communiqué, d’autres rencontres ont eu lieu avec le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin, ainsi qu’avec le coordinateur belge de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus