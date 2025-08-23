Endrit Nika, un Suisse originaire du Kosovo aurait poussé sa petite amie par la fenêtre d'un hôtel au Kosovo durant l'été 2023. Depuis mai, le suspect est confronté aux conséquences de ses actes. Mais son père, Ismail Nika, est convaincu de son innocence. Témoignage.

1/8 Le Suisse est accusé d'avoir tué son amie Sofia T. Photo: DR

Qendresa Llugiqi

Lorsque Ismail Nika de Hinterkappelen (BE) parle de son fils, Endrit Nika, et de sa petite amie, il fond en larmes. Le jeune Bernois est accusé d'être responsable de la mort de Sofia T.*, âgée de 27 ans lors de son décès. Pour la première fois, le père parle publiquement de son fils. «Comment en est-on arrivé là?», nous demande-t-il. Une question qui préoccupe également les autorités d'enquête au Kosovo.

Le Suisse aurait d'abord tenté d'écraser sa petite amie sur le parking d'un hôtel en été 2023. Finalement, il l'aurait poussé par la fenêtre de l'établissement. La jeune femme de 27 ans a succombé à ses blessures sur place. Depuis mai, le suspect doit répondre de ses actes en première instance devant le tribunal de Pristina, la capitale du Kosovo.

Le détenu modèle

Dès sa plaidoirie d'ouverture, l'accusé a déclaré: «Je suis innocent à 100%.» Actuellement, il est incarcéré dans la prison préventive de Hajvali. «Ses conditions de détention sont difficiles, mais Endrit se débrouille bien et est un détenu modèle», explique son père.

Pensif, le sexagénaire explique: «Ces deux dernières années ont tout simplement été un cauchemar! Notre fils croupit en prison, innocent, et ses parents ont perdu leur seul enfant. Endrit aimait sa petite amie plus que tout et planifiait déjà son avenir avec elle. Il voulait aussi la surprendre avec une demande en mariage, mais cela seulement après celui de mon fils cadet.»

« Pendant tout le trajet, j'ai maudit mon fils. Je ne pensais qu'à une chose: comment a-t-il pu faire ça? Ismail Nika, père d'Endrit Nika »

Et pour cet événement, la famille s'était rendue au Kosovo. «Comme notre maison dans le village de Gllanasellë était en pleine effervescence en raison des préparatifs, Endrit et sa compagne ont pris une chambre à l'hôtel Sonoma dans la ville de Fushë Kosovë.»

«Mon fils n'est pas un monstre!»

«J'ai été informé par une connaissance – un policier – sur ce qu'il s'est passé. Il a prétendu qu'Endrit avait commis son acte sous l'influence de drogues et d'alcool. Il m'a également conduit au poste de police où j'ai été interrogé, se souvient le père. Pendant tout le trajet, j'ai maudit mon fils. Je ne pensais qu'à une chose: comment a-t-il pu faire ça?»

Deux jours plus tard, il aurait confronté son fils à ses accusations. «Endrit m'a juré qu'il ne lui avait rien fait – et je le crois, poursuit-il. Pourquoi devrait-il détruire tout ce qu'il a construit?» Après tout, son fils avait rencontré la femme de ses rêves, voulait faire le tour du monde avec elle et avait un travail bien rémunéré de dessinateur en bâtiment et de chef de projet. En outre, «Endrit est un homme calme et réfléchi. Pas un monstre!»

Anatomie d'une chute

Mais comment son fils explique-t-il cette chute mortelle? «Endrit ne sait pas lui-même ce qui s'est exactement passé dans cette chambre.» Son fils lui aurait raconté que sa petite amie était jalouse parce qu'il avait dansé avec d'autres femmes lors de la fête précédant le mariage. «La discussion a donc probablement continué à l'hôtel», suppose le père.

Endrit lui-même a déclaré lors de son interrogatoire qu'il s'était assis par terre avec sa petite amie pour la calmer. Mais comme sa tentative est restée infructueuse, Endrit a voulu passer la nuit dans la maison de ses parents.

«Il voulait lui donner du temps et de l'espace, explique le père. Alors qu'il se détournait pour partir, Endrit a soudain entendu un fracas. Il a regardé en arrière. Et là où sa petite amie était auparavant encore assise par terre, il n'y avait plus qu'un trou béant dans la fenêtre.» Le père renvoie ici à l'expertise, dont Blick a également pris connaissance. Les experts y constatent que la fenêtre n'était pas correctement installée.

Mais pour le Ministère public et les parents de la défunte, il n'y a aucun doute: Endrit Nika est coupable. Dans son acte d'accusation, le Ministère public constate que le suspect a acculé sa petite amie en la frappant – jusqu'à ce qu'elle tombe finalement avec la fenêtre et le cadre sur le parvis de l'hôtel. Le père d'Endrit n'y croit toujours pas: «Selon la médecine légale, ses blessures n'indiquent pas de lutte. Elle avait simplement des blessures dues à la chute.» Le procès doit reprendre au début du mois de septembre. Les spécialistes pourront-ils faire la lumière sur cette affaire?

*Nom anonymisé