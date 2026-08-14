Le Tribunal fédéral confirme les classements sans suite pour les plaintes d'un ex-employé de Bagnes (VS). Ce lanceur d'alerte avait dénoncé des irrégularités à Verbier depuis 2016 sans obtenir gain de cause.

Le lanceur d'alerte de Verbier a été débouté par le Tribunal fédéral

Le lanceur d'alerte de Verbier a été débouté par le Tribunal fédéral

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien employé de la commune de Bagnes (VS), connu pour avoir dénoncé en 2016 des constructions illicites à Verbier, a déposé de nombreuses plaintes, notamment contre l'ancien président et l'ancien secrétaire de la commune. En vain: le Tribunal fédéral a confirmé les ordonnances de non-entrée en matière.

Le lanceur d'alerte a déposé une première plainte pour escroquerie contre les deux anciens responsables en 2022. Le Ministère public valaisan n'est pas entré en matière. L'ancien employé a ensuite continué à saisir la justice contre d'anciens responsables et employés de la commune, ainsi qu'à l'encontre de plusieurs avocats valaisans.

Entre 2023 et 2024, il a ainsi adressé pas moins de huit dénonciations pénales aux autorités, tout en se portant partie plaignante au civil (à savoir qu'il demandait à être dédommagé des infractions qu'il alléguait). Le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qui a été confirmée par les juges cantonaux. Le Tribunal fédéral a suivi sur toute la ligne les décisions cantonales.

Un feuilleton judiciaire

Ce n'est pas la première fois que l'ancien employé de la commune de Bagnes saisissait la justice en lien avec son licenciement. Dans un premier temps, la justice valaisanne avait condamné l'ancien président de la commune et l'ancien secrétaire pour faux dans les titres dans le cadre du licenciement en 2016 de cet employé.

Le Tribunal fédéral avait annulé le jugement et renvoyé l'affaire aux juges cantonaux. Ces derniers avaient ensuite acquitté en 2024 les anciens responsables. L'ancien employé avait contesté l'acquittement devant le Tribunal fédéral, qui lui avait donné tort, en estimant qu'il n'avait pas la qualité pour recourir.