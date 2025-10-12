DE
Chute des prix
Prendre l'avion coûte de nouveau moins cher!

Les voyages en avion sont parfois nettement moins onéreux en 2025. Une évaluation récente montre des vols jusqu'à 31% moins chers au départ des aéroports suisses.
Les prix des billets d'avion n'ont certes pas encore retrouvé leur niveau d'avant la pandémie – mais une tendance quelque peu surprenante se dessine: prendre l'avion est de nouveau moins cher! En été 2025, les prix des vols internationaux ont baissé de 4% par rapport à la même période de l'année précédente.

La tendance est particulièrement forte sur les vols entre l'Europe et l'Amérique: ici, les prix ont baissé en moyenne de 18%! Même Swiss continue de brader des vols vers les Etats-Unis. Les raisons sont les différents soucis et obstacles liés à l'entrée dans le pays en raison de la politique de Donald Trump.

Une évaluation actuelle du moteur de recherche de voyages Skyscanner le montre: les liaisons populaires au départ d'aéroports suisses comme Zurich, Bâle ou Genève affichent actuellement des prix nettement plus bas qu'en 2024.

Des prix particulièrement bas

La baisse a été particulièrement forte pour la destination de Reykjavik: les voyageurs qui se rendent actuellement dans la capitale islandaise paient en moyenne 31% de moins que l'année dernière. Bangalore, en Inde, a également vu son prix baisser de 22%. Suivent Oslo, Faro et São Paulo, qui sont chacune 13% moins chères.

Des baisses de prix ont également été constatées pour Denpasar (Bali) et Lamezia Terme dans le sud de l'Italie (12% chacune), Copenhague et Djeddah en Arabie Saoudite (11% chacune), ainsi que Marrakech (10%). L'analyse se base sur des millions de données de réservation en classe économique.

Les prix vont-ils à nouveau augmenter en 2026 ?

Selon Skyscanner, la baisse des prix est surtout due à une offre plus importante et à de nouveaux itinéraires au départ des aéroports suisses. Lorsqu'il y a plus de places disponibles sur les mêmes trajets, les tarifs baissent généralement automatiquement. La concurrence plus intense entre les compagnies aériennes classiques et les compagnies lowcost contribue également à ce que les clients tombent sur des bonnes affaires.

Mais combien de temps cette tendance va-t-elle perdurer? Les observateurs du secteur estiment actuellement que la chasse aux bonnes affaires sera bientôt terminée. Pour 2026, de nombreux experts prévoient à nouveau des hausses de prix modérées. Les raisons en sont l'augmentation des coûts d'exploitation – par exemple pour le kérosène et le personnel – ainsi qu'une volonté des compagnies aériennes de mettre en avant des classes de voyage plus élevées.

