DE
FR

150 appels d'offre manipulés
La Comco soupçonnne 20 sociétés suisses d'avoir formé un cartel

La Comco enquête sur un possible cartel dans le génie civil et le bâtiment en Suisse. Entre 2016 et 2025, plus de 150 appels d'offres auraient été manipulés, impliquant plusieurs entreprises.
Publié: il y a 19 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
1/2
Laura Melusine Baudenbacher, présidente de la Comco, le 16 janvier 2023 à Berne.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Commission de la concurrence (Comco) étend son enquête relative à d'éventuels accords dans le domaine du génie civil et de la construction dans le canton de Jura. Elle porte sur vingt entreprises, contre six au moment de l'ouverture en novembre dernier. «Ces entreprises sont soupçonnées d'avoir coordonné leurs offres et leurs prix pendant plusieurs années pour des marchés publics et privés», souligne un communiqué mardi. «Plus de 150 appels d'offres dans le domaine du génie civil et du bâtiment entre 2016 et 2025 sont potentiellement concernés», précise le gendarme de la concurrence.

A lire aussi
Neuchâtel enquête sur un cartel dans la construction
Un cas signalé à la COMCO
Neuchâtel enquête sur un cartel dans la construction
La loi sur les cartels sera modernisée en Suisse
Malgré la controverse
La loi sur les cartels sera modernisée en Suisse

L'enquête, qui dure généralement trois ans, examinera s'il existe effectivement des restrictions illicites à la concurrence. Si des entreprises s'accordent sur les prix à soumettre lors d'un appel d'offres ainsi que sur l'entreprise qui est censée remporter l'appel d'offres, «ces entreprises forment un cartel de soumission illicite» qui «augmentent les prix, rendent les entreprises inefficaces et constituent une entrave à l'innovation». Ces cartels «nuisent ainsi tant à l'économie qu'aux pouvoirs publics» tient à souligner la Comco.

Les entreprises sous enquête sont André Chaignat et Fils, Bieri et Grisoni, Comte Construction et Germain Comte, Fernand Perrin et Perrin Holding, Marti Arc Jura et Marti Holding, PMB Construction et PMB Holding, Louis Vernier, Baume constructions, Entreprise Lovis, F. Hänzi, FMGC, Francis Beuchat et Benjamin Chaignat Holding, G. Cuenat, GCB, Georges Chételat, Guy Choulat, Laurent Membrez (succursale de Delémont), Les Fils de Marc Joliat, Mendez Constructions et René Seuret. Les entreprises bénéficient de la présomption d'innocence, rappelle la Comco.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus