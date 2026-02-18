DE
Leurs familles encore en Syrie
Trois combattants suisses de l'EI ont été transférés en Irak

Trois Suisses affiliés à l'EI ont été transférés de Syrie en Irak, a annoncé le DFAE mardi. Leurs familles, dont une Suissesse et son enfant, restent dans un camp syrien.
Trois Suisses affiliés à l'EI ont été transférés de Syrie en Irak, a annoncé le DFAE mardi.
Trois combattants suisses de l'EI détenus jusqu'à présent dans le nord-est de la Syrie ont été transférés en Irak. Les membres de leur famille, dont une Suissesse et son enfant, restent eux dans un camp en Syrie. Compte tenu de la situation, les ressortissants suisses transférés en Irak bénéficieront, dans la mesure du possible, d'une protection consulaire, a annoncé mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Il n'est actuellement pas prévu de transférer les familles de ces combattants de l'EI vers l'Irak. Conformément à un accord conclu avec l'administration autonome kurde, la gestion des camps restants doit être transférée au gouvernement de transition syrien.

Au total, 5700 prisonniers qui avaient combattu pour le groupe terroriste Etat islamique ont été transférés de Syrie vers un centre de détention irakien. L'opération menée par les forces armées américaines a duré 23 jours, au cours desquels certains prisonniers ont réussi à s'échapper.

Pas de rapatriement

Cette mesure s'inscrit dans le contexte des tensions entre le nouveau gouvernement de Damas et la milice FDS (Forces démocratiques syriennes), dominée par les Kurdes. Le chef du gouvernement irakien, Shia al-Sudani, a récemment appelé les Etats membres de l'UE à rapatrier leurs ressortissants parmi les partisans de l'EI emprisonnés et à les traduire en justice.

A ce jour, le DFAE n'a pas été sollicité pour rapatrier les Suisses se trouvant en Irak. Conformément à une décision du Conseil fédéral, la Suisse ne procède à aucun rapatriement actif de voyageurs adultes motivés par le terrorisme, a déclaré le DFAE à l'agence de presse Keystone-ATS.

