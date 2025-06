Le Conseil fédéral suisse lève toutes les sanctions économiques contre la Syrie, s'alignant sur la décision de l'UE. Cette mesure vise à favoriser le redressement économique du pays et une transition politique pacifique.

Des combattants quittent Alep le 9 avril 2025. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/Middle East Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a décidé vendredi de lever toutes les sanctions économiques visant la Syrie. La Suisse s'aligne ainsi sur la décision de l'UE. Elle avait déjà assoupli son régime de sanctions le 7 mars.

La mesure devait entrer en vigueur vendredi à 18 heures. Elle concerne la fourniture de certains services financiers, le commerce des métaux précieux et l'exportation de biens de luxe. Elle prévoit en outre le dégel des avoirs d'entités importantes pour la reprise économique. Vingt-quatre sont concernées, dont la Banque centrale de Syrie.

Cette décision a pour objectif de favoriser le redressement économique du pays ainsi qu’une transition politique inclusive et pacifique. Les sanctions ciblées à l'encontre des personnes et entités liées à l'ancien gouvernement de Bachar al-Assad restent en vigueur. Il en va de même des restrictions d'exportation concernant les biens d’équipement militaires ainsi que les biens utilisés à des fins de répression et de surveillance.

Depuis 2011

Le Conseil fédéral avait pris ses premières sanctions à l'encontre de la Syrie le 18 mai 2011. Elle se ralliait aux mesures décrétées par l'UE à l'encontre de Damas. Il a par la suite adapté plusieurs fois l'ordonnance afin de se coordonner avec les décisions de l'UE.

Les sanctions frappant la Syrie ont été prises en raison de la répression violente exercée par l'armée et les forces de sécurité syriennes à l'encontre de la population civile. Elles visaient le gouvernement de Bachar al-Assad, qui a été renversé le 8 décembre 2024. Le Conseil fédéral continue à suivre de près l'évolution de la situation en Syrie.