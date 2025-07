«J'ai failli prendre 100.- d'amende pour une petite minute»

L'AG Night est censé permettre aux jeunes de prendre plus facilement le train. Notre journaliste Janik Leuenberger a lui aussi acheté cet abonnement et sera bien plus attentif à l'horaire de son train la prochaine fois.

1/2 Janik Leuenberger a appris de ses erreurs. Photo: Ringier Medien Schweiz

Janik Leuenberger

Cette minute a bien failli être la plus chère de ma vie. C'était censé être un trajet tranquille entre Winterthour et Rorschach pour une fête d'anniversaire, mais un contrôleur des CFF et un train trop ponctuel en ont décidé autrement.

Peu avant 19 heures, je me suis précipité dans le premier train en direction de St-Gall. Je n'avais pas acheté de billet, puisque j'ai un Abonnement Général Night destiné aux jeunes de moins de 25 ans. Cet abonnement est valable tous les jours de 19 à 5 heures du matin en semaine. Mais quelques minutes plus tard, je me suis rendu compte combien les CFF sont pointilleux sur la ponctualité.

Pas de discussion sur l'horaire

Vers 19h10, un contrôleur des CFF est entré dans mon compartiment et je lui ai tendu mon téléphone portable pour qu'il scanne mon fameux AG Night. «Vous avez aussi un titre de transport valable?», m'a-t-il demandé. Je n'ai pas compris la question, j'ai cur à une erreur de l'application: «Un AG Night n'est pas un billet valide?»

Si, mais mon train était parti à 18h59 de la gare, mon AG Night n'était donc pas encore valable quand je suis monté dans le train. Je suis resté sans voix pendant un instant. Cette minute d'avance allait me coûter cher. Je demande alors au contrôleur pour quelle destination j'aurais dû acheter le billet, de la gare de Winterthour jusqu'au prochain arrêt? «Non, jusqu'à Saint-Gall bien sûr, c'est un train direct», me répond-il sans hésiter.

Le trajet de Winterthour à Saint-Gall dure 34 minutes et coûte environ 24 francs sans abonnement demi-tarif. J'aurais dû payer cette somme pour une minute d'avance? Le contrôleur n'a pas voulu discuter mais il a été de bonne foi: il aurait pu me mettre une amende de 100 francs. Au lieu de cela, il m'a laissé acheter le billet à 24 francs, plus 10 francs de pénalité pour avoir acheté mon billet seulement dans le train et non à la gare.

Les CFF s'expliquent

Les CFF reconnaissent que ce règlement peut paraître mesquin au premier abord, mais: «Dans un souci d'équité envers tous les passagers, il est important que ces règles soient respectées par tous. Dans ce cas précis, notre contrôleur s'est comporté correctement et a même fait preuve de bonne foi», nous répond la compagnie.

L'Alliance Swisspass, qui a créé mon abonnement, nous le confirme: «Si le train souhaité part avant 19h00 (...), les titulaires de l'AG Night doivent acheter un billet jusqu'au premier arrêt du train après 19h00». En l'occurrence, il faut payer plein pot le trajet entre Winterthour et Saint-Gall.

Autre chose: si votre train est en retard et ne part qu'après 19 heures, vous risquez quand même de recevoir une amende. En effet, l'AG Night n'est valable que «pour les départs prévus à partir de 19 heures». La morale de l'histoire: faites très attention à l'heure et l'horaire de votre train.