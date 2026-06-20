Un ULM s'est écrasé samedi à Saint-Rémy-en-Bosses, en Italie. Les trois occupants suisses ont été hospitalisés à Aoste après l'accident. Deux d'entre eux sont dans un état critique.

Des Suisses gravement blessés dans un accident d'ULM

Des Suisses gravement blessés dans un accident d'ULM

ATS Agence télégraphique suisse

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Trois ressortissants suisses ont été blessés dans la chute samedi de leur ULM dans la Vallée d'Aoste (I). L'appareil ultra-léger se rendait à Annemasse (F) et s'est écrasé à Saint-Rémy-en-Bosses (I), rapporte l'agence italienne ansa.

Les trois occupants ont été hospitalisés à Aoste. Deux sont en réanimation et se trouvent dans un état critique, le troisième est traité aux urgences.