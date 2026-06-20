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Dans la Vallée d'Aoste
Des Suisses gravement blessés dans un accident d'ULM

Un ULM s'est écrasé samedi à Saint-Rémy-en-Bosses, en Italie. Les trois occupants suisses ont été hospitalisés à Aoste après l'accident. Deux d'entre eux sont dans un état critique.
Publié: 19:36 heures
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ATS Agence télégraphique suisse
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Trois ressortissants suisses ont été blessés dans la chute samedi de leur ULM dans la Vallée d'Aoste (I). L'appareil ultra-léger se rendait à Annemasse (F) et s'est écrasé à Saint-Rémy-en-Bosses (I), rapporte l'agence italienne ansa.

Les trois occupants ont été hospitalisés à Aoste. Deux sont en réanimation et se trouvent dans un état critique, le troisième est traité aux urgences.

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