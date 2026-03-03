Iranien, il raconte la guerre depuis la Suisse «J’ai eu peur, peur pour ma famille, peur pour le peuple iranien. J’avais des larmes»

D’origine iranienne, Cyrus Fazel décrit le tourbillon émotionnel qu’il traverse depuis l’escalade des tensions entre Israël et l’Iran. Avec des proches répartis partout en Iran, la coupure des communications complique tout contact, en particulier avec sa mère.