Des diplomates se réunissent en Suisse pour des pourparlers secrets sur un accord entre l'Iran et les Etats-Unis. Le DFAE n'a divulgué aucune information concernant les participants ou les discussions.

Des diplomates arrivent au Bürgenstock en totale discrétion

Des diplomates arrivent au Bürgenstock en totale discrétion

AFP Agence France-Presse

La Suisse accueille actuellement au Bürgenstock des échanges diplomatiques liés à la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu entre les Etats-Unis et l'Iran. Plusieurs représentants de différents pays participent à ces discussions.

La Suisse continue de mettre à disposition un cadre discret et fiable pour ces rencontres diplomatiques. Selon les informations communiquées samedi par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), des diplomates de plusieurs pays poursuivent leurs efforts afin de maintenir le dialogue entre les parties concernées.

Pour des raisons de confidentialité, aucune précision supplémentaire n'a été fournie concernant l'identité des participants ni le contenu des discussions en cours.