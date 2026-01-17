DE
«Go to hell Khamenei»
A Berne, environ 200 personnes manifestent contre le régime iranien

Près de 200 personnes ont manifesté samedi devant l'ambassade d'Iran à Berne. La mobilisation était autorisée, mais elle a été encadrée par un important dispositif policier.
Publié: il y a 59 minutes
On estime à 200 le nombre de personnes qui ont manifesté samedi devant l'ambassade d'Iran à Berne. La manifestation, qui avait été autorisée, était encadrée par un important dispositif policier.
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Près de 200 personnes ont manifesté samedi devant ambassade d’Iran à Berne. Le rassemblement, bien que non autorisé, s’est déroulé sous haute surveillance policière et a été encadré par un important dispositif de forces de l’ordre, qui ont demandé aux manifestants de dégager la chaussée pour assurer la sécurité.

Les manifestants portaient des banderoles avec des slogans tels que «Des gens meurent, Berne se tait», a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place. Ils souhaitaient ainsi faire référence aux contestations populaire qui ont eu lieu en Iran. Ces dernières ont été brutalement réprimées par le régime et ont fait plusieurs milliers de morts selon des organisations de défense des droits humains.

«Go to hell Khamenei»

Avec leurs slogans et leurs affiches, les manifestants se sont rangés du côté du fils du shah déchu («King Reza») et contre le guide religieux iranien («Go to hell Khamenei»). La manifestation a été bruyante, mais s'est déroulée sans incident. Les forces de police présentes étaient en tenue anti-émeute devant l'ambassade bouclée.

Une manifestation similaire, mais non autorisée, qui s'est déroulée mardi, a été moins pacifique. La police a indiqué dans un communiqué avoir dû utiliser des gaz lacrymogènes. Les participants n'ont pas immédiatement obéi à l'ordre de libérer la route pour la circulation et trois hommes auraient pénétré sans autorisation dans l'enceinte de l'ambassade avant l'intervention.

La police cantonale bernoise avait annoncé un important dispositif dans le centre-ville pour samedi. Peu après le début de la manifestation contre le régime iranien, une mobilisation non autorisée contre le Forum économique mondial de Davos (WEF) est prévue sur la place de la gare. Des restrictions de circulation sont encore à prévoir.

