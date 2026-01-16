En 2025, l’Iran a exécuté 2167 personnes, souvent par pendaison publique. Malgré une répression accrue contre les manifestants, la population continue de défier le régime des mollahs.

La terreur de la potence est au coeur du régime des mollahs

C’est vraisemblablement à la toute dernière minute que le président américain Donald Trump a fait annuler une attaque américaine contre le régime des mollahs en Iran. L’homme le plus puissant du monde a justifié ce revirement le lendemain dans le Bureau ovale: «Ils ont cessé de tuer. Il n’y a pas de projets d’exécutions», a déclaré Donald Trump jeudi. Quelques jours plus tôt, il avait pourtant menacé le régime iranien d’extermination en cas de recours à la violence contre la population protestataire.

Des experts comme le journaliste irano-kurde Diako Shafiei, installé en Suisse, accueillent ces propos avec un profond scepticisme. Les exécutions – le plus souvent publiques – font partie du quotidien en Iran. La potence occupe une place centrale dans l’arsenal de pouvoir des mollahs.

Les estimations du nombre de personnes tuées par les forces du régime ces derniers jours varient fortement, allant de quelques centaines selon le Ministère iranien des Affaires étrangères à plus 3428 selon l'ONG Iran Human Rights (IHR). «Le régime réprime les manifestants bien plus durement que lors des mobilisations pour les droits des femmes en 2022, par exemple», affirme Diako Shafiei à Blick.

2167 exécutions en un an

Les unités Bassidj sont en partie responsables de la terreur qui règne dans les rues iraniennes: de jeunes hommes fidèles au régime, qui encerclent, frappent et arrêtent les protestataires à moto. Selon l’organisation de défense des droits humains HRANA, près de 18'000 personnes ont disparu dans les prisons du régime depuis le début de l’année. Beaucoup risquent la peine de mort pour avoir participé aux manifestations – et parfois même pour avoir utilisé l’internet Starlink d’Elon Musk.

En Iran, cette logique mène souvent à une seule issue: la mort, par pendaison. «Le régime utilise systématiquement les pendaisons pour terroriser la population et étouffer les mouvements de protestation. Je ne connais aucun autre régime qui recoure à cette méthode de manière aussi systématique», explique Diako Shafiei. Lui-même figure depuis 2021 sur une liste de personnes menacées par le régime et affirme avoir perdu plusieurs membres de sa famille et des amis lors des manifestations actuelles.

Selon les organisations de défense des droits humains, le régime a exécuté 2167 personnes l’an dernier, dont une grande partie par pendaison. Dix de ces exécutions ont été menées devant des foules rassemblées – enfants compris – sur des places publiques. Des condamnés, parfois pour des délits mineurs, sont hissés à des grues de chantier ou précipités de chaises, une corde passée autour du cou. Des pratiques d’une brutalité extrême.

Quand les mollahs ont pendu une morte

Les cas bien documentés de Zahra Esmaili et d’Ahmad Alizadeh illustrent le caractère implacable de ces exécutions. Condamnée à mort, Zahra Esmaili est décédée d’un arrêt cardiaque en février 2021 dans la prison de Karaj.

Elle a ensuite été condamnée à la potence, la sentence devant être exécutée. En 2024, l’exécution d’Ahmad Alizadeh a été interrompue après 28 secondes, la famille de la victime présumée de meurtre ayant accepté de lui accorder son pardon. Plus tard, Ahmad Alizadeh a toutefois été pendu une seconde fois.

Malgré cette violence extrême, une large partie de la population iranienne continue de descendre dans la rue. Un courage remarquable – et peut-être porteur d’espoir à long terme, selon Diako Shafiei. «L’existence même du régime est menacée. Même s’ils parviennent à étouffer les protestations, la colère liée à la situation économique catastrophique ne cesse de grandir», analyse-t-il.

A moyen terme, cette frustration fera émerger une nouvelle génération prête à s’opposer aux mollahs par d’autres moyens – et que même la terreur des potences ne suffira plus à arrêter.