L'Australie interdit les réseaux sociaux aux enfants. De son côté, que fait la Suisse? La conseillère nationale Nina Fehr Düsel demande une vérification de l'âge au Parlement.

Une politicienne de l'UDC demande une limite d'âge pour les réseaux sociaux

Raphael Rauch

En Australie, les réseaux sociaux sont depuis peu interdits aux enfants et aux jeunes de moins de 16 ans. La plateforme Reddit a décidé de porter l’affaire en justice, estimant que cette mesure restreint la liberté de communication politique.

Indépendamment de ce qui sera finalement décidé là-bas, la question a désormais atteint la Suisse. La conseillère nationale UDC zurichoise Nina Fehr Düsel déposera une motion cette semaine. Le Conseil fédéral doit présenter un projet sur la manière dont une vérification de l'âge peut avoir lieu sur des plateformes comme Tiktok ou Snapchat.

Potentiel d'addiction chez les enfants et les adolescents

«Même de nombreux adultes ont du mal à utiliser les réseaux sociaux de manière raisonnable. Mais chez les enfants et les adolescents, le potentiel d'addiction est encore plus grand», explique la juriste. «Il est très difficile pour les enfants de distinguer les vrais contenus des escroqueries, et malheureusement, des suicides ont déjà eu lieu en raison du harcèlement en ligne.»

Nina Fehr Düsel se souvient de Céline, 13 ans, qui avait été victime de harcèlement par téléphone portable. En 2017, Céline avait mis fin à ses jours à Spreitenbach (AG). «Les enfants ont besoin de protection et de limites. C'est pourquoi l'interdiction des téléphones portables à l'école a tout son sens. Mais le mobbing et le grooming via des plateformes sont possibles 24 heures sur 24», prévient l'élue.

Utiliser l'E-ID pour la vérification de l'âge

La conseillère nationale est convaincue qu'une majorité est favorable à une réglementation. Lors de la session d'automne, la campagne «NextGen4Impact» a remis à la conseillère fédérale en charge du dossier, Elisabeth Baume-Schneider, une pétition munie d'environ 75'000 signatures et intitulée: «Protégez nos enfants – les likes ne sont pas un droit de l'enfant!»

Selon Nina Fehr Düsel, la Confédération devrait utiliser l'E-ID récemment adoptée pour la validation de l'âge. Elle veut toutefois être moins stricte que l'Australie: en Suisse, la consommation des réseaux sociaux doit être autorisée dès 14 ans. Nina Fehr Düsel explique à Blick: «Le Conseil fédéral est interpellé et devrait proposer au plus vite des mesures permettant de mieux vérifier l'âge sur les grandes plates-formes et d'accorder plus d'attention à la protection des enfants sur le web.»