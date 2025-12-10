DE
FR

Nouvelle loi en Australie
L'interdiction des réseaux sociaux pousserait les jeunes vers des plateformes plus dangereuses selon Meta

Le géant Meta critique l’interdiction australienne des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, estimant qu’elle pousse les jeunes vers des plateformes moins sûres. Elon Musk, patron de X, n'y oppose, lui, aucune résistance.
Publié: 06:47 heures
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le géant américain Meta a averti mercredi que l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie poussait les jeunes vers des plateformes moins réglementées, et donc moins sûres. La mesure, entrée en vigueur à minuit heure de Canberra (13H00 GMT mardi 9 décembre), est destinée à protéger les moins de 16 ans du harcèlement ainsi que d'algorithmes qui selon les autorités australiennes les exposent à des contenus violents et sexuels.

A lire aussi
L'Australie devient l'un des premiers pays à interdire les réseaux aux moins de 16 ans
Mais il y a des défis
Les moins de 16 ans ne pourront plus accéder aux réseaux en Australie
Les réseaux sociaux pèsent sur l’apparence des jeunes Suisses
Les filles davantage touchées
Les réseaux sociaux pèsent sur l’apparence des jeunes Suisses

«Nous avons constamment fait part de nos inquiétudes quant au fait que cette loi mal conçue pourrait pousser les adolescents vers des plateformes ou des applications moins réglementées. Nous voyons maintenant ces inquiétudes devenir réalité», s'est alarmée l'entreprise dans un communiqué.

Les applications Lemon8 et yope, qui ne sont pas concernées par l'interdiction à ce stade, ont grimpé en flèche dans les classements des téléchargements en Australie. Selon Meta, de nombreuses applications n'offrent pas les mêmes fonctionnalités de sécurité que les siennes, comme les comptes dédiés aux adolescents. «Nous respecterons nos obligations légales, mais nous restons préoccupés par le fait que cette loi affaiblira la sécurité des adolescents», a affirmé Meta.

Elon Musk s'y soumet

Le patron de X, Elon Musk, a indiqué mercredi que son groupe se conformera à cette interdiction. «Ce n'est pas notre choix, c'est ce qu'exige la loi australienne», a-t-il déclaré dans un communiqué de l'entreprise le jour de l'entrée en vigueur de la mesure, le 10 décembre.

X est le dernier des dix réseaux concernés à s'engager à respecter la nouvelle législation, après notamment Facebook, YouTube et TikTok. Les sociétés désignées qui n'excluent pas les moins de 16 ans australiens de leurs réseaux s'exposent à une amende de 33 millions de dollars américains, selon la nouvelle législation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus