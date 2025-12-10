Le géant Meta critique l’interdiction australienne des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, estimant qu’elle pousse les jeunes vers des plateformes moins sûres. Elon Musk, patron de X, n'y oppose, lui, aucune résistance.

L'interdiction des réseaux sociaux pousserait les jeunes vers des plateformes plus dangereuses selon Meta

L'interdiction des réseaux sociaux pousserait les jeunes vers des plateformes plus dangereuses selon Meta

AFP Agence France-Presse

Le géant américain Meta a averti mercredi que l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie poussait les jeunes vers des plateformes moins réglementées, et donc moins sûres. La mesure, entrée en vigueur à minuit heure de Canberra (13H00 GMT mardi 9 décembre), est destinée à protéger les moins de 16 ans du harcèlement ainsi que d'algorithmes qui selon les autorités australiennes les exposent à des contenus violents et sexuels.

«Nous avons constamment fait part de nos inquiétudes quant au fait que cette loi mal conçue pourrait pousser les adolescents vers des plateformes ou des applications moins réglementées. Nous voyons maintenant ces inquiétudes devenir réalité», s'est alarmée l'entreprise dans un communiqué.

Les applications Lemon8 et yope, qui ne sont pas concernées par l'interdiction à ce stade, ont grimpé en flèche dans les classements des téléchargements en Australie. Selon Meta, de nombreuses applications n'offrent pas les mêmes fonctionnalités de sécurité que les siennes, comme les comptes dédiés aux adolescents. «Nous respecterons nos obligations légales, mais nous restons préoccupés par le fait que cette loi affaiblira la sécurité des adolescents», a affirmé Meta.

Elon Musk s'y soumet

Le patron de X, Elon Musk, a indiqué mercredi que son groupe se conformera à cette interdiction. «Ce n'est pas notre choix, c'est ce qu'exige la loi australienne», a-t-il déclaré dans un communiqué de l'entreprise le jour de l'entrée en vigueur de la mesure, le 10 décembre.

X est le dernier des dix réseaux concernés à s'engager à respecter la nouvelle législation, après notamment Facebook, YouTube et TikTok. Les sociétés désignées qui n'excluent pas les moins de 16 ans australiens de leurs réseaux s'exposent à une amende de 33 millions de dollars américains, selon la nouvelle législation.