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Le secret des laves torrentielles
Le Valais au cœur d'une avancée scientifique majeure

Des scientifiques du WSL ont étudié pour la première fois une lave torrentielle sur 2 km dans l'Illgraben, en Valais. Leurs données révèlent comment se forment des vagues de plusieurs mètres au cœur de ces coulées boueuses.
Publié: 11:42 heures
Des chercheurs ont pu reconstituer le parcours d'une coulée destructrice sur deux kilomètres.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Pour la première fois, des scientifiques de l'institut WSL ont pu analyser l'évolution d'une lave torrentielle sur une longueur de deux kilomètres. Les données récoltées permettent notamment de mieux comprendre la formation de vagues hautes de plusieurs mètres au coeur de ces glissements de terrain semblables à des raz-de-marée de boue.

L'étude a été faite le long de l'Illgraben. Le cours d'eau valaisan est unique en Suisse. Plusieurs fois par année, des laves torrentielles s'y produisent. Une pareille fréquence est rare en Europe, souligne jeudi, dans un communiqué, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

«Image plus complète»

Pour les scientifiques, l'endroit était donc idéal pour effectuer des relevés sur une lave torrentielle. Des géophones ont été placés le long du lit de l'Illgraben. Grâce aux données sur les vibrations du sol fournies par ces appareils, les chercheurs ont pu reconstituer la manière dont une coulée de boue dévale la montagne.

«Cette nouvelle méthode de mesure offre une image plus complète des laves torrentielles», indique Christoph Wetter, géophysicien au WSL, cité dans le communiqué de l'institut. Le déroulement d'une telle catastrophe naturelle peut désormais être retracé du commencement jusqu'à la fin.

Les vagues grossissent

Cette étude, publiée dans la revue spécialisée «Engineering Geology», permet notamment, pour la première fois, de comprendre la formation de vagues au sein d'une lave torrentielle. Au début, les vagues sont petites et grossissent au fur et à mesure que la coulée se dirige vers le fond de la vallée.

L'étude a aussi révélé que la zone de la lave torrentielle où les vagues se forment n'est pas stationnaire, mais qu'elle se déplace aussi vers l'aval, relève l'institut WSL. Les scientifiques ont constaté, par ailleurs, que les vagues ne diminuaient pas de taille lorsqu'elles franchissaient un seuil au sein du torrent.

Une lave torrentielle charrie une masse énorme de boue, des blocs rocheux de plusieurs tonnes et d'importantes quantités de matériaux pouvant remplir des milliers de camions. Mieux comprendre ce type d'événement permet d'aider certaines communes de montagne à planifier leurs infrastructures de protection.

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