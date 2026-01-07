Les plateformes numériques dominent l'accès à l'information, tandis que les médias traditionnels perdent en audience, révèle une étude de fög à Zurich. Les effets du «zéro clic» s'intensifieront d'ici 2035.

Les médias reculent face aux plateformes et aux IA

Les plateformes numériques et les robots conversationnels gagnent en importance comme moyens d'accès à l'information, tandis que les entreprises médiatiques perdent en audience et en revenus, selon une étude. Les effets du «zéro clic» devraient croître d'ici à 2035.

L'étude «Mediennutzung 2035» du centre de recherche fög de l'université de Zurich, publiée mercredi et soutenue par l'Association alémanique des éditeurs Schweizer Medien (VSM), part du principe que la demande en informations journalistiques diminuera à long terme et que l'utilisation continuera à se fragmenter.

Obligation de rémunération

Un financement du journalisme basé sur l'économie de marché ne suffit pas, estime l'étude. Elle préconise d'agir au niveau politique dans le domaine de l'encouragement des médias, de la protection de la propriété intellectuelle et de la promotion de la compétence médiatique. «Les plateformes et les fournisseurs d'IA utilisent systématiquement les contenus journalistiques sans les rémunérer de manière appropriée», déclare le président de la VSM Andrea Masüger, cité dans un communiqué diffusé avec l'étude.

La VSM réclame des modèles de rémunération pour l'utilisation de contenus journalistiques par des applications d'intelligence artificielle (IA). «Les personnes disposant de compétences médiatiques utilisent plus souvent les nouvelles et sont, selon le fög, plus disposées à payer pour des offres journalistiques», explique dans le communiqué la directrice de l'association Pia Guggenbühl. Selon elle, la promotion des compétences médiatiques est un investissement à long terme dans une sphère publique démocratique qui fonctionne.

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté une motion de la conseillère aux Etats Petra Gössi (PLR/SZ), qui prévoit une obligation de rémunération pour l'utilisation de prestations journalistiques par des IA.