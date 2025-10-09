Les autorités fédérales défendent leur choix de maintenir les prestataires actuels pour l'infrastructure cloud, citant des risques de pannes et de sécurité en cas de changement. Infomaniak conteste cette décision.

Le prestataire de services informatiques Infomaniak va contester le choix des autorités fédérales de poursuivre leur collaboration avec des géants de la tech pour son infrastructure cloud. L'entreprise genevoise a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), révèle mercredi le quotidien «Le Temps».

La procédure concerne les contrats-cadres qui lient la Confédération aux multinationales américaines Amazon, Microsoft, Oracle et IBM, ainsi qu'à la chinoise Alibaba pour la gestion de certaines données publiques, précise l'article. La décision remonte au 12 septembre dernier. Les autorités ont prolongé de cinq ans le projet d'informatique à distance «Public Clouds Confédération», toujours devisé à 110 millions de francs.

Deux problèmes

«Deux points nous posent problème dans la démarche de la Confédération: elle justifie sa décision par une lacune d'approvisionnement et elle prolonge les contrats de cinq ans, ce qui n'est pas commun pour un marché public», note Christian Vaglio, responsable des relations investisseurs et des projets spéciaux auprès d'Infomaniak, cité dans l'article.

En termes de services d'informatique à distance (cloud), la Confédération se trouve dans une période de transition, puisqu'une migration devra être réalisée entre l'infrastructure actuelle et sa solution de remplacement.

Un changement de prestataire dans ce contexte précis pourrait entraîner des risques «de pannes et de sécurité considérables», ainsi que des coûts supplémentaires disproportionnés», ont argumenté les autorités fédérales sur le portail des achats des autorités suisses, Simap.