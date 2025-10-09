Au menu de ce jeudi 9 octobre: l’évolution des grandes villes suisses, la fracture entre cantons sur les accords avec l’UE, le recours d’Infomaniak contre le cloud fédéral, le stade de Christian Constantin à Sion et, enfin, une polémique raciste autour du FC Savièse.

La population la plus jeune de Suisse se trouverait à Lausanne, alors que la plus âgée vit à Lugano, selon une analyse de CH Media. Photo: Shutterstock

La fin de la semaine approche et pour patienter jusque-là, Blick, avec l'aide de l'ATS, fait un tour d'horizon des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 9 octobre. C'est parti!

1 Lausanne en tête des villes les plus jeunes de Suisse

Selon une analyse de CH Media, les dix plus grandes villes suisses ont évolué de manière très différente entre 2010 et 2024. L’âge de la population en est un exemple. L’an dernier, la population la plus jeune se trouvait à Lausanne, avec un âge médian de 37,6 ans, tandis que Lugano affichait la population la plus âgée, avec un âge médian de 46,8 ans. L’évolution du nombre d’employés fait également l'objet de grandes différences. A Zurich, il a augmenté de 23,1%, soit la plus forte progression, contre seulement 9,2% à Bâle, la plus faible. A l'exception de Bâle, le nombre d’étudiants inscrits en 2023 était aussi partout supérieur à celui de 2010.

2 Les cantons divisés sur la future voie européenne de la Suisse

Les cantons du Tessin, de Nidwald, de Schwytz et d’Uri ont jusqu’à présent demandé que les accords avec l’Union européenne soient soumis à la double majorité des cantons et du peuple, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Une enquête du journal auprès des cantons révèle une fracture sur cette question, même si la plupart d’entre eux ne se sont pas encore prononcés. Le canton d’Argovie, soutient lui le référendum facultatif sur les traités internationaux à la seule majorité du peuple. La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) doit annoncer sa position sur le dossier européen le 24 octobre. Elle vise une prise de position commune, ce qui nécessite l’accord d’au moins 18 cantons.

3 Infomaniak attaque la Confédération sur les contrats cloud étrangers

Infomaniak a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la Confédération de prolonger de cinq ans les contrats-cadres liant celle-ci à Amazon, Microsoft, IBM, Oracle et Alibaba pour ses services cloud, rapporte «Le Temps». La société genevoise estime que la justification d’une «lacune d’approvisionnement» est abusive et que la durée inhabituelle de la prolongation nuit à la concurrence. La Chancellerie fédérale invoque de son côté le risque de panne, de coûts accrus et la nécessité d’assurer la continuité avant le déploiement du Swiss Government Cloud. Infomaniak affirme pouvoir répondre au cahier des charges de l’appel d’offres initial et plaide pour une souveraineté numérique accrue. Infomaniak rappelle que près de 400'000 organisations en Suisse et en Europe utilisent ses services. Si ses chances de succès restent minces, l’entreprise dit avoir agi pour plus de transparence et d’indépendance technologique.

4 La gauche met la pression sur le projet de stade de Constantin

Mardi soir, au Conseil général de Sion, le PS et les Verts ont exigé que la population puisse se prononcer sur le droit de superficie que la ville prévoit d’accorder à Christian Constantin pour son projet de nouveau stade, rapporte «Le Nouvelliste». Les deux partis jugent le projet disproportionné et irréaliste. Le président de la ville Philippe Varone a rappelé que le Conseil général ne pouvait voter que si la valeur des droits de superficie dépasse 5 % des recettes brutes de la ville, soit environ 13 millions de francs. Il a aussi précisé que la municipalité n’a encore reçu aucun dossier concret. La ville impose deux conditions: exclure tout centre commercial et garantir le financement, l’exploitation et l’amortissement du futur stade. Christian Constantin a annoncé qu’il déposerait son projet cet automne.

5 Polémique raciste après un article sur le FC Savièse

Un compte-rendu du «Journal de Savièse» sur le match de football entre Savièse et Romontois a suscité une vive polémique avec une phrase décrivant trois joueurs «de couleur, rapides et robustes» avec lesquels le club valaisan «a perdu de son côté attachant... pour gagner peut-être efficacité». Interrogé par «Le Nouvelliste», le président du FC Savièse, Hubert Fink, s’est dit choqué et a assuré que le club ne cautionnait pas de tels propos. L’entraîneur Pierre-Alain Suard affirme que certains joueurs ont envisagé de quitter l’équipe. L’Association valaisanne de football a dénoncé un texte contraire à ses valeurs, rappelant toutefois ne pas être compétente hors du cadre des matchs officiels. L’auteur a refusé tout commentaire mais a promis de publier la réaction du club dans la prochaine édition.