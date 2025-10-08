Un t-shirt ACAB crée la controverse au Conseil communal de Lausanne. L'élu de la gauche radicale Loris Socchi s'attire les foudres de la droite et de la Municipalité, mais évite une suspension.

Avec son t-shirt anti-police, un élu lausannois échappe à la suspension

Avec son slogan militant critique envers la police, Loris Socchi a crispé le Conseil communal ce mardi soir. Photo: Capture d'écran du Conseil communal lausannois.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Loris Socchi, élu d'Ensemble à Gauche (EàG), a crispé le Conseil communal lausannois lors de sa séance hebdomadaire mardi soir. La cause: le port d'un t-shirt ACAB, un slogan anti-police signifiant «All Cops Are Bastards» (Tous les flics sont des salauds). Cette affaire médiatisée par «24 heures» ce mercredi 8 octobre survient dans un contexte tendu où la police lausannoise est la cible de critiques virulentes pour des messages racistes, sexistes et homophobes échangés dans des groupes WhatsApp.

Les élus de droite ont tout de suite bondi. Considérant qu'arborer ce slogan est «indigne» d'un conseiller communal et constitue «un appel à la haine», le Parti libéral-radical (PLR), rejoint par l'Union démocratique du centre (UDC), a réclamé sa suspension. En vain: le Conseil communal a balayé cette proposition à 38 voix contre 22.

Photo: Capture d'écran de la page Facebook de Marlène Bérard, élue PLR qui a dénoncé le slogan.

Nombreuses critiques

Mais malgré tout, le geste de Loris Socchi a fait réagir l'assemblée. Bien qu'il n'ait pas appuyé sa suspension, le Parti socialiste (PS) a condamné le slogan ACAB. La Municipalité, majoritairement de gauche, a également exprimé sa désapprobation: son syndic, Grégoire Junod, a qualifié le geste d'«inapproprié». Le municipal en charge de la police, Pierre-Antoine Hildbrand, a adopté un ton encore plus sévère, qualifiant le slogan d'«injure détestable» à l’encontre du corps policier.

De son côté, Loris Socchi – soutenu par son parti – explique que son intention était de critiquer l'institution policière, et non pas les agents en tant qu'individus. Il s'est toutefois excusé pour la confusion que son message a pu engendrer.