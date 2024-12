Ces 3 frères auraient violé des dizaines de femmes à New York

Trois frères, actifs dans l'immobilier à New York, sont accusés de trafic sexuel et d'agressions sur des dizaines de femmes. Les jumeaux Alon et Oren Alexander, 37 ans, et leur frère Tal, 38 ans, auraient commis ces crimes entre 2010 et 2021.

Les trois frères Alexander sont inculpés de complot aux fins de «trafic sexuel par la force et la tromperie» et encourent la prison à perpétuité. Photo: Al Diaz

ATS Agence télégraphique suisse

Trois frères sont accusés de s'être servi de leur connexion à New York dans le monde de l'immobilier de luxe pour violer et agresser sexuellement des dizaines de femmes pendant des années, a annoncé mercredi le parquet. Ils ont été inculpés de «trafic sexuel».

Les jumeaux Alon et Oren Alexander, 37 ans, ainsi que leur frère Tal Alexander, 38 ans, sont accusés de s'être «livrés à l'exploitation sexuelle, notamment en droguant, agressant sexuellement et violant de manière répétée des dizaines de victimes féminines», selon un communiqué du parquet du district sud de New York.

D'après les médias américains, Oren et Tal Alexander sont les fondateurs de la société immobilière Official, qui a des bureaux à Miami, en Floride et à New York. Alon Alexander travaillait pour l'entreprise de sécurité privée de la famille

Statut et richesse mis en avant

Les frères Alexander sont accusés de «s'être servi de leur richesse et de leur statut» pour s'en prendre à leurs victimes, «les contraignant à se livrer à des actes sexuels», poursuit le communiqué. Les agressions présumées ont eu lieu entre 2010 et 2021.

Il y a deux ans, Tal et Oren Alexander avaient fait l'objet d'un article dans le «New York Times» décrivant leurs succès professionnels. Parmis eux, la vente d'un penthouse de plus de 2000 m2 à Manhattan pour plus 234 millions de dollars.

Technique de manipulation bien rodée

Selon la presse américaine, outre New York, ils négociaient des ventes sur des marchés de luxe en Floride ou à Aspen, station de ski chic du Colorado. «Les frères Alexander ont fait miroiter des expériences, des voyages et des hébergements de luxe pour attirer et séduire les femmes à ces événements, puis, à plusieurs reprises, ont violé et agressé sexuellement les femmes qui y participaient», selon le parquet.

Ils sont accusés de s'être procuré divers types de drogue, GHB, champignons ou cocaïne pour soumettre leurs victimes avant de les agresser. L'avocate d'Oren Alexander a déclaré dans un communiqué que son client était innocent. Les trois frères encourent la prison à perpétuité.