1/7 Le couple de musiciens Jay-Z et Beyoncé se serait volatilisé de la scène médiatique. Les fans et les médias font des théories. Photo: Getty Images For Roc Nation

Patricia Broder

Rebondissement dans l'affaire P. Diddy: le rappeur Jay-Z, ami de longue date de P. Diddy, est accusé de viol sur une jeune fille de 13 ans. L'agression se serait produite il y a plus de 20 ans. La plaignante anonyme affirme que Jay-Z et P. Diddy l'ont droguée et violée en 2000 lors d'une afterparty après les MTV Video Music Awards. Les avocats de Jay-Z ont réagi par une déclaration du rappeur, marié à la star de la pop Beyoncé, dans laquelle il souligne sa détermination à démasquer la plaignante «comme l'escroc qu'elle est».

Jay-Z et Beyoncé ont disparu pendant des mois

Par le passé déjà, l'amitié de longue date entre Jay-Z et le rappeur Sean Combs alias P. Diddy, tombé en disgrâce, avait fait la une des journaux et donné lieu à des spéculations: où sont donc Jay-Z et Beyoncé? C'est la question que se sont posée l'été dernier de nombreux fans, des blogueurs et des médias américains.

Sur les réseaux sociaux, le retrait des deux stars a été un sujet de discussion pendant des mois. Des sites d'information comme Perez Hilton, Vibe.com et Page Six ont rapporté que le couple de musiciens faisait profil bas. «Il se passe quelque chose», a expliqué un initié au portail américain.

«L'album de Beyoncé était numéro 1 partout et elle a à présent disparu.» En effet, après la sortie de son album «Cowboy Carter» fin mars, Beyoncé n'avait pas entamé de grande tournée promotionnelle comme prévu. Au lieu de cela, elle a posté à intervalles irréguliers des photos d'elle et de son mari, depuis un endroit inconnu.

Les médias et les fans étaient sûrs de la raison de ce retrait social: le couple avait peur d'être les prochains sur la liste des personnes visées par d'éventuelles plaintes, après les nombreuses accusations contre leur ami proche P. Diddy.

L'âge d'or du hip-hop et ses parts d'ombre

Mais est-ce que cela risque vraiment d'arriver? La réponse à cette question est complexe et remonte à plus de 20 ans. Dans les années 1990, le hip-hop a connu son âge d'or. Ce genre musical, qui était jusqu'alors plutôt de niche, a soudain été largement reconnu. Les stations de radio ont intégré pour la première fois des chansons hip-hop dans leurs programmes. Le gangsta-rap, en particulier, a connu un énorme essor. Des musiciens comme Tupac Shakur, P. Diddy et Jay-Z sont devenus des superstars. Parallèlement, le R&B est également devenu largement répandu avec des artistes comme R. Kelly, Aaliyah ou le groupe Destiny's Child avec Beyoncé.

Ces stars sont toutes étroitement liées entre elles: R. Kelly, P. Diddy et Jay-Z étaient amis depuis l'adolescence. Les trois coopéraient dans le domaine musical, des affaires, et partageaient même, selon les rumeurs, leurs petites amies. La jeune Aaliyah, en particulier, s'est retrouvée au sein de cette dynamique malsaine. La chanteuse n'avait que 15 ans lorsqu'elle a épousé R. Kelly en 1994, de douze ans son aîné. Peu de temps après leur mariage, ils se sont séparés. Plus tard, un triangle amoureux se serait formé entre Aaliyah, Jay-Z et son partenaire en affaires Damon Dash, histoire qui n'a pris fin qu'avec la mort tragique de la chanteuse en 2001. La même année, Jay-Z et Beyoncé se sont mis en couple.

D'anciens amis critiquent le rappeur

Damon Dash expliquait en 2023 dans un podcast qu'il n'avait toujours pas pardonné à son ami Jay-Z d'avoir continué à travailler avec R. Kelly après la mort d'Aaliyah: «Je ne pouvais tout simplement pas croire que Jay-Z avait fait un projet avec R. Kelly alors que celui-ci avait violé ma copine, a déclaré Damon Dash. J'ai dit: 'Ne mettez pas mon nom dessus, je ne veux pas faire d'argent avec ça'». R. Kelly a été condamné à 30 ans de prison lors d'un procès à New York en 2022, entre autres pour abus sexuel sur mineur, et à 20 ans de prison en février 2023 pour un délit similaire à Chicago.

La musicienne Jaguar Wright, qui a travaillé avec Jay-Z au début des années 2000, accuse aujourd'hui publiquement le rappeur et sa femme Beyoncé d'avoir eu connaissance de ce que leurs amis R. Kelly et P. Diddy faisaient aux mineures. Jay-Z a également maltraité des femmes, a récemment déclaré la chanteuse dans l'une de ses vidéos Tiktok qui a fait le buzz. En 2004, il aurait par exemple forcé Rihanna, alors âgée de 16 ans, à signer un contrat avec lui. «Rihanna était mineure et a été expédiée seule de la Barbade vers les États-Unis.» La scène hip-hop est divisée sur les accusations de Jaguar Wright à l'encontre de Jay-Z. Certains fans croient chaque mot, d'autres rejettent ses déclarations.

Jay-Z se mure dans le silence

Que dit Jay-Z lui-même à propos de toutes ces accusations? Rien du tout. Le rappeur ne s'est pas exprimé – à l'exception récemment pour la nouvelle plainte pour viol – sur les accusations portées contre lui, ni sur les scandales concernant ses amis R. Kelly et P. Diddy. Au lieu de cela, il a disparu depuis les Grammys en mars. Il a également annulé son brunch annuel de Roc Nation sans donner d'explication. Il n'a qu'une seule photo sur son profil Instagram, une scène de sa série télévisée «The Book of Clarence».

On y trouve des centaines de commentaires qui critiquent Jay-Z pour sa disparition ou qui annoncent qu'il est le prochain sur la liste des stars du hip-hop accusées. Ces rumeurs ont été alimentées par 50 Cent. Selon le rappeur, Jay-Z est dans une sorte d'«hibernation» dont il ne sortira probablement que lorsque toute l'affaire P. Diddy sera réglée. «D'ici là, pas de brunch, pas de déjeuner, pas de dîner», écrit 50 Cent sur Instagram.

Si Jay-Z s'est muré dans un grand silence jusqu'à présent, c'est probablement aussi par crainte des conséquences économiques d'une prise de position ratée. Son ami Kanye West aurait perdu l'année dernière son statut de milliardaire à cause des conséquences économiques de ses déclarations antisémites. P. Diddy a lui aussi perdu des dizaines de partenaires commerciaux après les accusations d'abus. Il a été renvoyé de son agence artistique et les projets de création de sa propre émission de téléréalité ont été abandonnés.

Jay-Z a lui aussi perdu un contrat lucratif cette année: en avril, Puma a ainsi mis fin à sa longue collaboration avec le musicien. La raison officielle en est la fin de la mission. Après les dernières accusations, d'autres partenaires commerciaux devraient prendre leurs distances avec le rappeur. Reste à savoir comment l'affaire Jay-Z va évoluer après les accusations de viol.