L'ex-Miss Suisse Nadine Vinzens a vécu 15 ans à Los Angeles en tant qu'actrice. C'est là qu'elle a été plusieurs fois appâtée par des producteurs de films qui lui proposaient des rôles, mais ne voulaient que du sexe. Photo: Instaram 1/8

Flavia Schlittler

«J'ai toujours cru en la bonté des gens. C'est ainsi que j'ai été élevée», déclare l'ex-Miss Suisse Nadine Vinzens à Blick. Cela a failli lui être fatal. Surtout à Hollywood, où elle a vécu comme actrice de 2004 à 2019.

«Quand on y vit depuis si longtemps, Hollywood est comme un village. Entre-temps, on connaît tout le monde, même les stars, et on est invité à leurs soirées. C'est tout à fait normal là-bas.» Comme le 4 juillet 2009, lorsqu'elle a été invitée par une amie à la légendaire «White Party» de l'ancien rappeur vedette P. Diddy. Selon des plaintes récentes, des drogues auraient été administrées et des agressions sexuelles auraient eu lieu lors des fêtes de Diddy. Plus de 120 plaintes ont été déposées contre ce géant de la musique et 12 viols lui sont reprochés. Il est, pour l'heure, en détention provisoire.

Cela n'a ébranlé personne

Mais en cet après-midi de l'été 2009, Nadine Vinzens passe des heures joyeuses dans le jardin de la villa de P. Diddy. Elle est entourée de stars comme le couple de rêve d'Hollywood de l'époque, Demi Moore et Ashton Kutcher, l'humoriste Kevin Hart et l'acteur Jonah Hill. Son amie doit quitter la fête plus tôt que prévu, la Grisonne part avec elle.

Aujourd'hui, les nouvelles atrocités de P. Diddy révélées jour après jour mettent Nadine Vinzens hors d'elle. «Je suis tellement en colère et horrifiée que tant de gens soient apparemment au courant et l'aient évoqué. Comme Eminem qui, dans une chanson, a fait savoir par des phrases cryptées qu'il considérait P. Diddy comme un violeur. Cela n'a secoué personne.»

La DJ grisonne parle avec le même effroi de ses propres expériences avec des hommes de pouvoir, dans son cas, il s'agit de producteurs de films renommés. «L'un d'eux m'a fait venir en avion à New York. Il voulait m'emmener à un gala de cinéma et me présenter à des personnes importantes de la branche. C'était aussi en 2009.»

Paniquée, elle s'est précipitée dans la salle de bain

Le lieu de rendez-vous qu'il lui a proposé était un hall d'hôtel. «Il est venu me chercher et m'a dit que nous devions monter rapidement dans sa chambre. Je l'ai accompagné, mal à l'aise, mais confiante. Puis j'ai vécu l'horreur», raconte-t-elle, avant d'ajouter: «Il a fermé la porte derrière lui et m'a dit de me mettre à l'aise, que l'hôtel était complet et que j'allais y dormir avec lui. Puis, il a commencé à me peloter.»

Elle l'aurait repoussé, se serait défendue, aurait couru dans la salle de bain et se serait enfermée. «Pour moi, c'était un parfait inconnu qui s'approchait trop près de moi. J'ai paniqué, j'ai appelé ma famille et mes amis en Suisse pour leur demander ce que je devais faire.» Nadine Vinzens est restée au téléphone avec une amie, est sortie de la salle de bain et lui a dit qu'elle devait partir immédiatement. «Il a fermé la porte d'un air maussade, je suis allée à la réception et j'ai demandé s'il y avait une chambre de libre, ils en avaient encore pas mal. J'en ai réservé une, je me suis enfermée et j'ai pris le vol suivant pour retourner à Los Angeles.»

Elle n'a plus jamais entendu parler du producteur en question. Mais il n'était pas le seul. «Un autre voulait aussi m'emmener à un événement, me présenter à des gens importants», c'est ce qu'on disait toujours, comme elle le dit: «Puis, à nouveau, il m'a dit de passer un moment dans sa chambre avec lui. Comme j'avais confiance en lui, je l'ai accompagné.» Il a alors voulu qu'elle se couche dans son lit. «J'ai dit non, il m'a touchée, a continué à me pousser et à me harceler. Hors de moi, sous le choc et la peur, j'ai réussi à me libérer et je suis sortie en courant. Je suppose qu'il voulait me violer. Jamais je n'aurais soupçonné un tel comportement de sa part.»

Ce serait parole contre parole

Elle n'a pas porté plainte contre lui. «Ce serait ma parole contre la sienne, car je ne peux pas le prouver. J'ai délibérément décidé de consacrer mon énergie et mon attention à d'autres choses et de laisser ce qui s'est passé derrière moi aussi vite que possible.» Dans son cas et dans celui d'autres personnes, il s'agit de producteurs renommés qui procèdent toujours de la même manière. «Ils t'appâtent avec des coups de pouce pour ta carrière, mais ne veulent que du sexe. Rien d'autre.

L'un d'eux lui aurait dit clairement: «Si tu n'écartes pas les jambes pour moi, je ne te ferai pas avancer.» De nombreuses stars auraient été prêtes à franchir ce pas. La Grisonne ne cite personne, pour se protéger. «C'est le système malsain d'Hollywood sur lequel règne un grand silence. Heureusement, il y a toujours des femmes qui osent montrer tout cela au grand jour.» Selon Nadine Vinzens, certaines stars d'Hollywood se trouvent encore devant ou derrière les caméras et n'ont pas encore été démasquées. «Et c'est sans doute pareil dans l'industrie de la musique.»

Des cris pour un ami

La dernière agression, elle l'a vécue à Los Angeles il y a cinq ans. «J'ai été invitée à passer une audition pour un rôle dans les studios Warner Bros. Le producteur était ravi, il m'a appelée peu après et m'a dit que j'avais été super. Il voulait me rencontrer chez lui.» Elle lui aurait dit au téléphone: «Alors j'emmène mon ami avec moi.» La suite ne la surprend guère: «Il m'a crié dessus, m'a insultée et m'a dit qu'il n'était pas intéressé par les femmes qui avaient un partenaire. Puis, il a raccroché.»

Nadine Vinzens a longtemps souffert du fait qu'à Hollywood, on ne s'intéressait généralement pas à son talent, mais à son corps. «Je sais que ce système, du sexe en échange d'opportunités de carrière, est encore bien ancré aujourd'hui et qu'il persiste. Je suis d'autant plus reconnaissante envers chaque femme qui se révolte contre la perversion des hommes de pouvoir et les dénonce.»

Même si ses expériences d'agression l'ont rendue plus prudente, elle veut continuer à croire en la bonté de l'être humain. «Je ne laisserai personne m'enlever cela.»