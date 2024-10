Miss Suisse 2002 Nadine Vinzens est aujourd'hui DJ et actrice. En été 2009, elle a participé à la fameuse «White Party» de P. Diddy à Beverly Hills. Photo: Alexandra Lützenkirchen (zvg) 1/5

Flavia Schlittler

De jour en jour, de nouvelles atrocités et de détails dans l'un des plus grands scandales de l'histoire de la musique resurgissent. Entre 2000 et l'été 2024, l'ancienne star du rap P. Diddy aurait mis en place un système complet d'extorsion, d'abus de drogues, de commerce sexuel et de crime organisé. Plus de 120 plaintes ont été déposées contre Sean Combs – son vrai nom – et 12 femmes ont porté plainte contre lui pour viol.

Depuis le 16 septembre, il est en détention provisoire au Brooklyn Metropolitan Detention Center, l'une des prisons les plus célèbres de l'Etat de New York. Son procès doit débuter le 5 mai 2025. De nombreuses atrocités qui lui sont reprochées se seraient produites dans ses «freak off», des soirées extrêmes axées autour du sexe. Des femmes y auraient été droguées et abusées, tout comme lors de ses «White Partys» (soirées blanches).

L'ancienne Miss Suisse 2002 Nadine Vinzens, 41 ans, s'est rendue à l'une de ces fêtes et raconte en exclusivité à Blick comment elle en est arrivée là et ce qu'elle a vécu.

Seul un groupe choisi peut entrer dans la maison

«C'était en été 2009. Cela faisait déjà cinq ans que je vivais à Los Angeles. Mon amie Hilda Michelsen a reçu une invitation à la White Party de P. Diddy et m'a emmenée avec elle. Habillées de blanc, nous nous sommes rendues peu après midi sur un parking de Beverly Hills. Là, une navette nous a conduits à sa villa et nous avons dû donner nos téléphones portables.»

La fête aurait eu lieu dans son gigantesque jardin. «J'ai réalisé que seules des personnes ciblées avaient été autorisées à entrer dans la maison. Nous aurions certainement été invitées.»

De nombreuses stars d'Hollywood étaient présentes: «Ashton Kutcher était là avec Demi Moore, tout comme les humoristes Kevin Hart et l'acteur Jonah Hill. J'ai passé toute ma soirée à parler avec lui et ma copine près de la piscine.»

Tout le monde filmait

A l'époque, il n'y avait pas encore de rumeurs sur P. Diddy dont elle aurait été témoin. Elle et Hilda auraient été accueillies avec effusion par le roi de la musique. «Il était bruyant, il se mettait en scène comme une superstar. Personne ne pouvait le rater ou l'entendre. Je ne l'ai pas perçu négativement cet après-midi-là.»

La seule chose qu'elle a trouvée bizarre, «c'est que des types se promenaient partout dans le jardin et que tout le monde filmait. Je me suis demandé pourquoi ils faisaient ça». Mais elle n'était pas inquiète pour autant. «Tout le monde a discuté de manière détendue, c'était drôle. Jonah Hill nous a accaparés avec des conversations qui étaient passionnantes.» Tout était prévu pour la centaine d'invités: «du champagne, de la musique et très probablement de la drogue».

Si elle ne s'est pas retrouvée à l'intérieur de la maison, c'est grâce à son amie. «Hilda a dû partir peu avant la soirée parce qu'elle avait un rendez-vous, et que je ne voulais pas rester seule dans la villa de P. Diddy.»