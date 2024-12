Le rappeur Jay-Z est accusé d'avoir violé une ado de 13 ans avec P. Diddy

Une femme accuse Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter, de l'avoir violé avec P.Diddy alors qu'elle n'avait que 13 ans. Photo: AFP

Un nouveau rebondissement éclate dans l'affaire P. Diddy. Une femme accuse dans une plainte déposée au civil d'avoir été violée lorsqu'elle avait 13 ans non pas uniquement par le producteur américain, mais également par le rappeur et homme d'affaire Shawn Carter, plus connu sous son nom de scène Jay-Z. «Une autre célébrité est restée là à regarder Combs et Carter agresser la personne mineure à tour de rôle. De nombreuses autres personnes étaient présentes à la soirée, mais n'ont rien fait pour arrêter l'agression», selon la plainte.

Les faits présumés remontent à une soirée organisée à la suite des MTV Video Music Awards en 2000. La plaignante affirme avoir ressenti des vertiges après avoir consommé une boisson et s’être réfugiée dans une chambre voisine. Elle déclare y avoir été violée par Jay-Z, suivi de P. Diddy. Elle aurait ensuite frappé ce dernier avant de réussir à s’enfuir. Initialement, sa plainte déposée en octobre visait uniquement Sean «Diddy» Combs, avant qu’elle ne la modifie ce dimanche pour inclure Shawn Carter.

Dans une déclaration adressée à CNN, Jay-Z a fermement réagi aux accusations, qualifiant les allégations de la plaignante de «si odieuses par nature que je l'implore de déposer une plainte au pénal, et non au civil». Le rappeur et homme d'affaires a ajouté: «Quiconque commet un tel crime contre un mineur devrait être emprisonné, n'êtes-vous pas d'accord? Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si c'était le cas.»

Demande de médiation ou «chantage»?

Selon le document juridique, les avocats de la plaignante auraient initialement contacté Shawn Carter pour proposer «une médiation afin de résoudre cette affaire». Et la réponse du chanteur ne s'est pas faite attendre: «Sur la base des informations disponibles, Jay-Z a non seulement rejeté cette demande en déposant une plainte qualifiée de frivole, mais il aurait également orchestré une campagne de harcèlement, d’intimidation et de pression ciblant les avocats de la plaignante, leurs familles, leurs employés et leurs anciens associés», détaille le document.

Jay-Z a réagi en qualifiant l'avocat chargé de l'affaire d'«être humain déplorable». «Mon avocat a reçu une tentative de chantage, appelée lettre de mise en demeure, de la part d'un 'avocat' nommé Tony Buzbee. Il avait calculé que la nature de ces allégations et l'attention du public me pousseraient à accepter un règlement à l'amiable. Non, monsieur, cela a eu l'effet inverse! Cela m'a donné envie de vous dénoncer pour l'escroc que vous êtes», peut-on lire dans un communiqué publié sur X par Roc Nation, la maison de disques de Jay-Z.

«Une affaire très sérieuse»

Tony Buzbee, l'avocat qui a intenté l'action en justice contre Jay-Z, a déclaré à l'AFP que «la plaidoirie parle d'elle-même. Il s'agit d'une affaire très sérieuse qui sera portée devant les tribunaux».

En parallèle, Sean Combs, 55 ans, est accusé d'avoir dirigé pendant des années un système violent de trafic sexuel et d'extorsions. Il est aussi poursuivi au civil par plus de 120 victimes, dont 25 mineures à l'époque des faits, qui l'accusent d'agressions sexuelles, selon leurs avocats américains.