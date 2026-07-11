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Malaise d'un pompier
Le bétail survit par miracle à un violent incendie à Saint-Gall

Un incendie a ravagé une grange samedi à Sax (SG). Le bétail a été sauvé, mais un pompier a été hospitalisé après un malaise. Les dégâts dépassent 100'000 francs.
Publié: il y a 40 minutes
Une grange part en fumée à Sax lors d'un incendie spectaculaire.
Photo: Canton de St-Gall
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ATS Agence télégraphique suisse

Une grange a été la proie des flammes samedi à la mi-journée à Sax (SG). Le bétail a pu être sauvé grâce à la paroi anti-feu qui la séparait de l'étable. Aucun habitant ni riverain n'a été blessé, mais un pompier a été victime d'un malaise circulatoire et a été transporté à l'hôpital. La pénurie d'eau a constitué un défi, précise la police cantonale dans un communiqué.

La Centrale d'urgence a reçu plusieurs appels peu après 12h45 signalant qu’une grange située à Gmeinewis, sur la commune de Sax, était en feu. A l’arrivée des secours, l’entrepôt de fourrage de la grange était déjà en feu, a indiqué samedi la police cantonale de Saint-Gall. La cinquantaine de pompiers a rapidement pu maîtriser le sinistre.

Pénurie d'eau

Après que le bétail a été mis à l'abri - les vaches et les veaux évacués ont été hébergés dans des exploitations agricoles voisines afin d’être protégés du soleil - , les pompiers ont dû ouvrir la cloison coupe-feu et le toit adjacent afin de lutter contre les foyers de braises, précise la police.

La pénurie d’eau actuelle a constitué un défi pendant les opérations d’extinction, mais le problème a pu être résolu en puisant dans des réserves situées plus loin. Les dégâts matériels causés au bâtiment sont estimés à plus de cent mille francs, selon les forces de l'ordre.

Les températures élevées dues aux conditions météorologiques ont représenté une contrainte supplémentaire pour toutes les équipes d’intervention. La cause de l’incendie reste pour l’instant incertaine et fait l’objet d’une enquête.

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