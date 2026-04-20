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L'incendie a été maitrisé
Le feu dans la prison de Sarnen fait un blessé grave

Lundi après-midi, un incendie a frappé la prison de Sarnen, blessant gravement un détenu de 47 ans. L'homme a été hospitalisé hors canton. Les pompiers ont maîtrisé le feu, et une enquête est en cours.
Publié: 18:55 heures
Un incendie s'est déclaré dans la prison de Sarnen, dans le canton d'Obwald et a fait un blessé grave (image d'illustration).
Photo: Shutterstock
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Alexander Terwey

Un incendie s'est déclaré lundi après-midi dans la prison de Sarnen. Un détenu a été grièvement blessé. L'origine du feu est encore inconnue.

Peu avant 15h00, le feu s'est déclaré dans la prison attenante au bâtiment de la police à Sarnen, indique lundi les autorités obwaldiennes. Un détenu de 47 ans a été grièvement blessé lors de l'incendie et a été transféré vers un hôpital hors du canton. ll n'y a pas d'autres blessés.

L'incendie a été maitrisé

Les pompiers ont pu maîtriser et éteindre rapidement l'incendie. Les dégâts matériels se limitent à la prison. Le montant exact des dommages ne peut pas encore être chiffré à l'heure actuelle. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête en cours.

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