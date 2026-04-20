Lundi après-midi, un incendie a frappé la prison de Sarnen, blessant gravement un détenu de 47 ans. L'homme a été hospitalisé hors canton. Les pompiers ont maîtrisé le feu, et une enquête est en cours.

Le feu dans la prison de Sarnen fait un blessé grave

Le feu dans la prison de Sarnen fait un blessé grave

L'incendie a été maitrisé

Alexander Terwey

Un incendie s'est déclaré lundi après-midi dans la prison de Sarnen. Un détenu a été grièvement blessé. L'origine du feu est encore inconnue.

Peu avant 15h00, le feu s'est déclaré dans la prison attenante au bâtiment de la police à Sarnen, indique lundi les autorités obwaldiennes. Un détenu de 47 ans a été grièvement blessé lors de l'incendie et a été transféré vers un hôpital hors du canton. ll n'y a pas d'autres blessés.

L'incendie a été maitrisé

Les pompiers ont pu maîtriser et éteindre rapidement l'incendie. Les dégâts matériels se limitent à la prison. Le montant exact des dommages ne peut pas encore être chiffré à l'heure actuelle. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête en cours.