Malgré une hausse annuelle de 2,4 %, juillet 2026 marque une baisse des loyers dans 15 cantons suisses. Nidwald enregistre la plus forte baisse (-4 %), un effet des fluctuations estivales.

La baisse estivale des loyers ne sauvera pas votre budget

La baisse estivale des loyers ne sauvera pas votre budget

Robin Wegmüller

Depuis des années, les Suisses doivent faire face à la hausse des loyers. Ces dépenses occupent une part de plus en plus importante de leur budget. Le tableau dressé par le dernier indice des loyers publié par la plateforme immobilière Homegate et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) est d'autant plus surprenant: en juillet, plus de la moitié des cantons affichent une baisse – parfois significative – des loyers proposés. Les villes étudiées reflètent également cette même tendance.

Concrètement, les loyers sont en baisse dans 15 cantons. La plus forte diminution des loyers affichés a été enregistrée à Nidwald (-4%), suivie de Schwytz (-1,9%) et de Genève et Uri (-1,5% chacun). Selon l’étude, il s’agit d’une «proportion élevée, car c'est généralement l'inverse qui se produit, les loyers augmentant principalement».

Ces chiffres inhabituels seraient principalement causés par des facteurs liés au calendrier, selon Fredy Hasenmaile, économiste en chef chez Raiffeisen: «Le comportement des bailleurs peut changer pendant les mois d’été.» En raison des absences liées aux vacances, ils reportent la publication de leurs annonces, raison pour laquelle il y a généralement moins d’annonces pendant la période estivale. Dans les régions où l'offre est déjà réduite, comme à Nidwald, ces variations sont plus importantes.

La véritable tendance révélée

De plus, l'immigration est généralement plus faible durant l'été. «Ce facteur pourrait certainement avoir un impact. Après tout, les nouveaux arrivants sont l'un des groupes de demandeurs de logement les plus importants.» Parallèlement, le marché évolue. «Dans les segments de prix les plus élevés, les loyers ne sont plus tous payés», explique Fredy Hasenmaile. «La marge de manœuvre semble s'être épuisée pour certains appartements, et les propriétaires sont contraints de baisser à nouveau les loyers.» Il est possible que cette dynamique se reflète dans les statistiques.

Il ne s'agit pas fondamentalement d'un renversement de tendance, mais plutôt d'un apaisement des excès. «On constate déjà, avec l'indice des loyers, que certaines régions connaissent de plus fortes fluctuations», explique Fabian Korn, porte-parole de Swiss Marketplace Group, dont fait partie Homegate. Toutefois, ces fluctuations temporaires n'ont que peu d'incidence sur la tendance au long terme.

Et cette tendance à la hausse se poursuit. Par rapport à l'année précédente, les loyers ont augmenté de 2,4% dans toute la Suisse. Tous les cantons ont enregistré une augmentation annuelle depuis juillet 2025, surtout dans les Grisons (7,1 %), à Zoug (5 %) et à Lucerne (4,2 %). Mais les autres cantons de Suisse centrale connaissent également une croissance des loyers supérieure à la moyenne, malgré les fluctuations de juillet 2026.