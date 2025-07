1/5 Le hotspot naturiste sur la Werdinsel à Zurich. Photo: Siggi Bucher

Céline Zahno

Une polémique a éclaté à Zurich à propos de la zone naturiste très apprécié de la Werdinsel. Depuis plusieurs jours, une pétition du voisinage circule dans le quartier environnant. Leur revendication? Supprimer la zone de baignade nue. Des actes sexuels ont été observés à plusieurs reprises, peut-on lire dans la lettre. Les familles éviteraient cet endroit qui occuperait environ la moitié de l'île. C'en est trop pour les riverains!

Un père, qui vit à proximité de l'île, sort du bois. Il souhaite rester anonyme et précise d'emblée que les plages nudistes ne le dérangent pas vraiment. «C'est tout à fait normal qu'ils aient un endroit où se baigner à Zurich.» Toutefois, le père fait état de scènes choquantes qu'il a observées sur l'île.

Masturbation devant les enfants

Il se baigne régulièrement avec ses jeunes enfants dans le canal. «Quand il fait plus de 26 degrés, on y voit au moins une fois sur trois des actes sexuels, explique le père. Et presque à chaque fois, des hommes qui se masturbent.»

«Récemment, quatre hommes se sont tenus côte à côte sur la rive pendant qu'ils se masturbaient et qu'ils nous riaient au nez. Après cela, j'ai dû expliquer à ma fille de sept ans ce qui venait de se passer.» Une situation inacceptable pour le père de famille. Selon lui, le canal doit être un lieu de baignade pour tous, et actuellement, il est difficile d'éviter de telles scènes.

Une contre-pétition lancée

Les naturistes ne veulent toutefois pas être chassés de leur Werdinsel. Les nudistes s'opposent même à l'interdiction de la nudité demandée en lançant une contre-pétition. Ils y demandent même une extension de la zone nudiste. La plage jouit d'une grande popularité, et pour faire face à l'augmentation du nombre de visiteurs, ils proposent de remblayer un autre îlot naturiste à l'extrémité ouest actuelle de l'île.

«La Werdinsel est un exemple de cohabitation pacifique de toutes les cultures, identités et modes de vie dans la ville de Zurich», peut-on lire dans la lettre. Et de poursuivre: «La Werdinsel est un lieu sûr et paisible qui ne constitue pas un hotspot criminel présentant un risque particulier pour la sécurité du public.»

Un lieu pour «le sexe sans contrainte»

Toutefois, dans la lettre ci-jointe, les pétitionnaires confirment les problèmes qui semblent exister sur la Werdinsel. La «grande majorité des clients n'a pas d'ambition sexuelle sur place», peut-on lire. Mais il est vrai que certaines personnes utilisent la Werdinsel comme lieu de rencontre sensuelle, «la plupart du temps sans se faire remarquer, en cachette».

Mais le comportement de certains hommes envers les femmes est intolérable. Toutefois, il règne une plus grande solidarité au sein de la communauté sur la Werdinsel que dans les piscines normales. Les personnes harcelées sont protégées autant que possible.