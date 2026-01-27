Ikea Suisse pourrait supprimer jusqu'à 60 postes

La filiale suisse d'Ikea a ouvert une consultation auprès du personnel de son siège de Spreitenbach (AG). Cette procédure pourrait conduire à la suppression de 60 postes au sein des services administratifs.

ATS Agence télégraphique suisse

«Ikea a besoin d'une organisation plus simple, plus efficiente et plus ciblée», selon le communiqué transmis à AWP mardi soir, confirmant des informations parues dans Blick. La chaîne de magasins justifie la mesure «afin que les prix restent abordables pour les clients à l'avenir et que la croissance durable de l'entreprise soit possible». Ikea Suisse «doit réduire la complexité, contrôler les coûts de manière plus rigoureuse et se concentrer de manière ciblée sur les priorités les plus importantes».

Si des licenciements sont confirmés à l'issue de la procédure, la filiale s'engage à fournir un soutien financier et un accompagnement en réorientation professionnelle. Ikea Suisse emploie actuellement environ 3500 personnes.