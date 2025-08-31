Après une lettre critique sur la politique de Gaza, le DFAE rappelle à ses diplomates leur devoir de loyauté. Malgré ces pressions, d'anciens ambassadeurs ont écrit une nouvelle lettre au conseiller fédéral Ignazio Cassis.

1/6 250 ambassadeurs ont critiqué la politique du Conseil fédéral à l'égard de Gaza dans une lettre adressée à Ignazio Cassis. Photo: AFP

Raphael Rauch

La réputation de la Suisse sur le plan humanitaire inquiète plus de 250 collaborateurs du Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE). Dans une lettre adressée début juin au conseiller fédéral Ignazio Cassis, ces collaborateurs ont exigé un engagement plus fort envers le droit international. «Nous vous demandons de prendre les mesures appropriées pour inciter Israël à respecter ses obligations. Votre engagement pour le respect du droit international est plus urgent et nécessaire que jamais», disait leur lettre.

Les signataires estiment que leur message a été efficace, car après l'avoir envoyé, ils ont reçu un appel du département des ressources humaines du DFAE – une tentative d'intimidation selon bon nombre d'entre eux. La conseillère nationale socialiste Barbara Gysi, également présidente de l'Association du personnel de la Confédération (APC), a dénoncé le «climat de peur» qui règne au DFAE. «Nous sommes intervenus auprès du secrétariat général du DFAE et du conseiller fédéral Cassis», a-t-elle fait savoir à Blick.

Mais ce n'est pas tout: les ambassadeurs signataires de cette lettre ont aussi reçu un blâme par téléphone du secrétaire d'Etat Alexandre Fasel. Le DFAE nous confirme qu'Alexandre Fasel «s'est entretenu avec les ambassadeurs et a discuté avec eux de la lettre et de leur devoir de loyauté». Le DFAE conclut que ces discussions ont été «constructives».

Un vent de mutinerie au DFAE

Depuis l'envoi de cette lettre début juin, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a retourné sa veste. En août, il a signé un appel à l'aide humanitaire avec 20 autres ministres des Affaires étrangères. Pourtant, au mois de mai, Ignazio Cassis avait refusé de signer une lettre avec d'autres ministres des Affaires étrangères critiquant Israël. A présent, Ignazio Cassis passe par sa cheffe de division pour le Proche-Orient, l'ambassadrice Monika Schmutz Kirgöz, pour condamner publiquement les actions du gouvernement israélien.

Malgré ces changements de cap, les secousses continuent au DFAE. Un groupe d'anciens ambassadeurs, qui avait déjà envoyé une lettre à Ignazio Cassis en juin, en a rédigé une nouvelle, cette fois-ci adressée à l'ensemble du Conseil fédéral. Ces anciens diplomates justifient l'envoi de cette deuxième lettre par la «détérioration dramatique de la situation» à Gaza. Ils reprochent au gouvernement israélien une «nouvelle escalade militaire visant à occuper l'ensemble de la bande de Gaza» et critiquent la construction de 3400 nouvelles unités d'habitation en Cisjordanie. Ils affirment qu'Israël veut ainsi «empêcher définitivement» la création d'un Etat palestinien. Les diplomates dénoncent des «violations flagrantes et systématiques du droit international» contre lesquelles la Suisse doit agir.

Un proche du PLR en colère

Ces ex-diplomates estiment que la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter devrait reconnaître la Palestine lors de l'assemblée générale de l'ONU en septembre à New York. Ils appellent aussi à mettre fin immédiatement à la coopération militaire avec Israël et d'interdire les contrats d'armement. Ils ajoutent que la Suisse devrait s'engager davantage sur le plan humanitaire en «accueillant des enfants blessés dans nos hôpitaux pour les soigner». Pour ce faire, la Suisse devrait faciliter l'entrée sur son territoire sur le plan administratif et financier.

70 ambassadeurs ont signé la lettre, dont Tim Guldimann, Jean-Daniel Ruch, Georges Martin, Toni Frisch, Jenö Staehelin et le confrère de PLR d'Ignazio Cassis: Didier Pfirter.