Ce dimanche 25 octobre, à 3h du matin, la Suisse passe à l'heure d'hiver. Les montres reculeront d'une heure, offrant une nuit plus longue aux amateurs de sorties.

La Suisse repasse à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche

La Suisse repasse à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche

ATS Agence télégraphique suisse

À partir de dimanche matin, à trois heures, l'heure d'hiver sera de nouveau en vigueur en Suisse et dans la plupart des pays européens. Les montres seront alors reculées d'une heure. Les noctambules disposeront donc d'une heure supplémentaire pour sortir dans la nuit de samedi à dimanche.

En Europe, l'heure d'été a été introduite pour la première fois en 1973 dans le contexte de la crise pétrolière. Ce décalage horaire visait à offrir une heure de lumière du jour supplémentaire aux entreprises et aux ménages, dans le but d'économiser de l'énergie. Pour ne pas devenir un «îlot horaire», la Suisse a emboîté le pas en 1981.

L'heure d'hiver prendra fin le dernier dimanche de mars de l'année prochaine. Le 28 mars 2027, les horloges seront avancées d'une heure pour passer à l'heure d'été.

Critiques contre l'heure d'été permanente

Selon des sondages, de nombreuses personnes préféreraient ne plus repasser à l’heure d’hiver à l’automne. Elles privilégieraient une heure d’été permanente. Des chercheurs ont récemment exposé les conséquences d’un tel changement dans la revue spécialisée «Canadian Medical Association Journal».

L'équipe dirigée par Raymond Lam, de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, a préalablement analysé de nombreuses études scientifiques. Cette analyse faisait suite à l'examen, par plusieurs régions du pays, de l'opportunité de supprimer le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été.

L’équipe de Raymond Lam a indiqué que les principales associations spécialisées dans le sommeil et la chronobiologie (l'étude des rythmes biologiques et de l'organisation temporelles des êtres vivants) recommandent l’adoption d’une heure d’été permanente en cas de suppression du changement d’heure. Selon elles, la lumière du matin aiderait à synchroniser l’horloge biologique avec la journée de 24 heures, tandis que la lumière du soir la décalerait vers l’arrière.

Les auteurs de l’étude font toutefois valoir qu’une heure d’été permanente présenterait l’inconvénient, en hiver, que les trajets vers l’école ou le travail, ainsi que le début des activités principales de la journée, se dérouleraient généralement plus longtemps dans l’obscurité.

L’heure d’été permanente serait donc particulièrement néfaste pour la santé des personnes souffrant de dépression hivernale, manifestation d’un trouble affectif saisonnier.

Des exemples à travers le monde

Pour leur analyse, les auteurs se sont également appuyés sur les expériences d’autres pays. Les États-Unis avaient ainsi déjà instauré une heure d’été permanente lors de la crise énergétique de 1974, mais l’avaient abolie moins d’un an plus tard.

La Russie avait également renoncé à l’heure d’été permanente en 2014, après l’avoir introduite en 2011, imitée par le Chili qui avait également annulé une mesure similaire prise en 2015.