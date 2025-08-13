DE
FR

Hausse des recettes
Déficit moins élevé que prévu pour la Confédération en 2025

La Confédération s'attend à un déficit nettement moins élevé que prévu pour cette année. La perte devrait être de 200 millions de francs, alors que le budget 2025 prévoyait 800 millions. Cette amélioration s’explique surtout par une nette hausse des recettes fiscales.
Publié: il y a 44 minutes
Partager
Écouter
Les services de la ministre des finances Karin Keller-Sutter ont revu les recettes fiscales à la hausse (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération prévoit un déficit bien moindre qu’annoncé pour cette année : environ 200 millions de francs, contre 800 millions prévus dans le budget 2025. Cette amélioration s’explique principalement par une forte progression des recettes fiscales.

Le budget ordinaire devrait présenter un excédent de financement de 700 millions, au lieu du déficit de 500 millions inscrit au budget, indique mercredi le Conseil fédéral. Les recettes ont été revues à la hausse de 1,4 milliard de francs, alors que les dépenses ordinaires devraient, elles, augmenter de 200 millions par rapport au budget.

Le budget extraordinaire s'est quant à lui détérioré. Cela est dû à un versement unique de 850 millions de francs destiné à stabiliser les finances des CFF. Les recettes extraordinaires attendues sont elles aussi supérieures au budget (+ 200 millions) grâce au montant supplémentaire distribué au titre du bénéfice de la BNS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus