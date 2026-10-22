Le conseiller aux Etats Marco Chiesa vise le Conseil fédéral pour succéder à Guy Parmelin. L'UDC tessinoise a confirmé sa candidature jeudi soir via un communiqué.

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC tessinoise a proposé Marco Chiesa, conseiller aux Etats de 52 ans, comme candidat au Conseil fédéral. Sa candidature a été soumise à la commission de sélection de l'UDC Suisse.

Le parti cantonal soutient ce choix avec conviction. Marco Chiesa, conseiller aux Etats, a accueilli la proposition avec sens des responsabilités, se déclarant prêt à servir le pays, a indiqué l'UDC tessinoise jeudi soir dans un communiqué. Marco Chiesa possède une vaste expérience politique aux niveaux communal, cantonal et fédéral. Il a présidé l'UDC suisse de 2020 à 2024 et dirige le département des finances à la Municipalité de Lugano.

Sa candidature repose sur une conviction simple: «La Suisse doit rester la Suisse. Libre, indépendante et sûre», a-t-il affirmé, insistant sur la fidélité à son identité et ses valeurs. Pour l'UDC tessinoise, cette proposition est importante pour la Suisse italienne, visant à assurer sa présence au Conseil fédéral et l'équilibre linguistique.